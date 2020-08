Jacinta Condorí: "Ahora la casa es nuestro escenario"

Desde el escenario de su casa, para el mundo, con canciones de la patria chica, en este caso los Valles Calchaquíes. La propuesta de la joven cantora cafayateña Jacinta Condorí, y el guitarrista Ramiro Aponte. El espectáculo se transmitirá por facebook, un vivo que "es como un encuentro, un reencuentro con mi música, con los seguidores que siempre me pedían".

Pandemia de por medio, hace meses que Jacinta Condorí no canta para su público. Desde la Serenata a Cafayate y el Festival Nacional de la Pachamama, que se celebra en de Amaicha del Valle, ambos en febrero. Con la cuarentena volvió a su raíz. "Me fui al campo en Cafayate", unos días en que estuvo, como pasa con quien tiene arraigo en la tierra, "entre los animales, el campo, los perros, y todo. Y ha sido como verdadero, más honesto, volver al campo y a la tierra que es a los que les canto siempre y ahí es como que la gente también cree, creyó y sigue creyendo en mi canto, entonces por eso esta nueva invitación, creo que hay muchos interesados por eso, porque están esperando este canto que no es tan solo el del mercado".

Pero ahora, después de ese tiempo, "este era el momento preciso, parece, así que lanzamos el primer vivo". Jacinta Condorí se preocupó en aclarar que la presentación de esta noche "va a ser una cosa muy simple, con guitarra y voz", "una cosa sencillita". "Esto va a ser como el primer reencuentro porque es como que ahora la casa es nuestro escenario". Para cantarle a sus seguidores de siempre, pero también "a la gente nueva" porque "ahora se maneja así, es mucho más acaparador, porque no sabés en qué rinconcito de la casa, de qué ciudad o pueblo te pueden ver, así que uno tiene que sacarle lo positivo a esto".

Jacinta Condorí agradeció la difusión de esta propuesta, para que "a la gente que le interese", consciente de que su "canto folclórico no es tan comercial tal vez, obviamente que siempre se hace un folclore popular, pero a la vez mi intención o la línea que llevo yo de folclore es mucho más sentida por los Valles Calchaquíes, por las canciones de Ariel Petrocelli, de todo lo que significan los Valles, esos rostros secos al sol, entonces de ahí viene todo, las zambas, las chacareras, las vidalas, las coplas". Esta noche interpretará "un poco de todo" esto.

-¿Cuál crees que es la función de los artistas en esta situación de pandemia?

-La función que estamos cumpliendo es llevar alegría a los hogares que por ahí hubo mucha incertidumbre en los primeros meses, y los cantores siempre han estado acompañando, cantando, no han dejado de llevar ese mensaje, un poco para alivianar este estrés también de estar muy encerrados. Yo he recibido unos mensajes de gente en Buenos Aires que está muy encerrada, y gente en Jujuy que también está... están en rojo. Y bueno, las propuestas obviamente tienen que ser de una forma sentida, con un mensaje, pero también tratando de alegrar a la gente, porque yo sé que la gente baila, baila la chacarera en la casa, baila una zamba, lo siente, y llora. Hay gente en el Sur que también son del Norte o que son de esos lugares y que aman también este folclore salteño o más campero, más sentido. Eso es lo que yo transmito.

Jacinta Condorí destacó que desde el inicio de la cuarentena los músicos vienen acompañando la recomendación de quedarse en la casa para prevenir la propagación del coronavirus.

¿Y cómo se define Jacinta Condorí? "Yo soy una cantora de Cafayate, soy una promotora, con todo el respeto, de la mujer calchaquí en el canto folclórico de esta generación. He sentido en la adolescencia que me ha llegado la música y me ha abrazado, dándole la bienvenida a los turistas en las peñas y en un momento luego de mi adolescencia me he preguntado qué es cantar, qué es cantarle a la gente, qué es cantar en la casa, y he sentido un compromiso, un llamado de la tierra, un llamado de la querencia que tengo por mi Cafayate, porque he nacido en un lugar hermoso y de ahí viene también la búsqueda de la herencia del canto de las mujeres, de mis abuelas, costureras, de mi madre", cuando cantaban por lo bajo en el campo mientras realizaban sus tareas diarias. "Entonces creo que siempre la música ha estado en mi casa, mis padres son artesanos, cultivadores de la tierra también y todo eso trato de manifestarlo con la música, en esta generación toca cantar, no vengo de cantores (profesionales) pero sí de entrecasa, como diríamos".

En el andar por el territorio se canta, como aquí mismo se puede apreciar, en la voz de la propia Jacinta Condorí, en estos días de pandemia por Cafayate.

Como parte de esa descripción de sí misma en la charla con Salta/12 la cantora se mostró sabedora de que es una voz que emerge entre muchas voces. "Levanto mi bandera calchaquí en nombre de tantos soñadores, tantos cantores que año a año están cantando como cantores locales y que no pueden crecer, y a mí me ha tocado caminar un poco más, trascender un poco más fuera de Salta, de ir a buscar otras competencias" como en Baradero, donde fue revelación, y en el Pre Cosquín.

"Entonces siento que también la lucha del cantor es mía y también llevo atrás muchos sueños de muchos cantores de los campos, de los pueblos, que no han podido crecer, y a mí me han aplaudido tanto, he tenido tantas experiencias, en tevé pública, en muchos lugares, que agradezco muchísimo este compromiso que llevo con el canto, esta garganta que se ha desarrollado en mí, es como un llamado del canto, entonces por eso tomo con mucho compromiso mi canto y soy cantora para siempre, en nombre de las mujeres".

Condorí inició su vida artística como cantora solista en 2005, en peñas folklóricas de Cafayate. En 2018 cantó en Cosquín invitada por Los Nocheros y en 2019 volvió, de la mano de El Chaqueño Palavecino. Fue Consagración en la Serenata a Cafayate y Revelación del Festival de Baradero 2015.

A principios de este año Jacinta Condorí fue una de las tantas artistas salteñas que participó de la campaña "Más mujeres en los escenarios", que persiguió un trato equitativo al momento de armar las carteleras de los festivales.

