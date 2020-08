¡No te vayas Chavo!: Chespirito sale del aire en todo el mundo

Los televidentes de todo el mundo deberán despedirse de la vecindad. Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños y director del grupo Chespirito, confirmó que tanto “El Chavo del 8” como “El Chapulín Colorado” serán sacados del aire en forma simultánea de veinte países. La decisión se habría tomado por un conflicto con Grupo Televisa, quien se encarga de la distribución de los programas.

“Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté ‘Chespirito’ en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo y estoy seguro que lo lograremos”, escribió en Twitter el hijo del comediante mexicano. Su hermana, Graciela Gómez Fernández, también tuiteó señalando a Televisa como responsable de la decisión. “Es una pena que quien más se benefició de los programas de ‘Chespirito’ hoy afirmen que no valen nada”, afirmó.

Por su parte, Florinda Meza, viuda de Gómez Bolaños -fallecido en 2014- y la actriz que encarnó a Doña Florinda, dijo que “inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones”. “Cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, opinó la actriz en sus redes sociales y agregó que “es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran”.

Las aventuras del Chavo y sus amigos tiene 290 episodios que se emitieron en México entre 1973 y 1980 y tuvo éxito en las pantallas de distintos países de América Latina. Fanáticos de Chespirito expresaron su enojo por la decisión en redes sociales. Hasta ahora, Televisa no ha emitido un comunicado al respecto.