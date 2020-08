Iker Casillas anunció que cuelga los guantes

El español Iker Casillas anunció este martes su retiro del fútbol, luego de un largo intervalo sin poder jugar debido a un ataque al corazón sufrido a principios de 2019. El emblemático arquero de Real Madrid y figura de su selección en la conquista del Mundial de Sudáfrica cerró así, a los 39 años, una notable carrera.

"Hola a todos, hoy es uno de los días más importantes, y a la vez difíciles, de mi carrera deportiva: ha llegado el momento de decir adiós", escribió Casillas en sus redes sociales, junto a una carta en la que anuncia el fin de su carrera como jugador.



De la mano del todopoderoso Real Madrid, Casillas construyo una carrera de éxitos y es, casi indiscutiblemente, considerado como el mejor arquero de la historia del fútbol español. Con el conjunto de la capital conquistó cinco Ligas, tres Champions League, dos Copas Intercontinentales y un Mundial de Clubes.

"Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado. Gracias", relata Casillas en su carta de despedida.



Con sólo 19 años se quedó con la titularidad en el conjunto capitalino en la temporada 1999/2000, por delante del por entonces prometedor uno argentino Albano Bizzarri, quien había sido comprado a Racing en ese mismo año, y del veterano alemán Bodo Illgner. Tras 725 partidos en 16 temporadas, partió hacia Porto, tras verse relegado en los últimos tiempos merengues. En Portugal se anotó dos Ligas, una Copa y una Supercopa locales.

"Mi recorrido en el mundo del fútbol empezó hace 30 años -continúa el relato-. Ha sido un camino largo y, como todo camino, ha tenido momentos buenos y menos buenos, alegrías, pero también tristezas. En este momento de mi vida, y con perspectiva, puedo decir sin lugar a duda que ha merecido la pena".



Mientras tanto, en la Selección española fue parte de la primera y única coronación mundial del equipo antes conocido como "La Furia". Con una fenomenal atajada en un mano a mano ante Arjen Robben en la final de aquella Copa de Sudáfrica 2010 (triunfo 1-0 sobre Holanda), dejó su estampa por siempre marcada en la historia del fútbol mundial. De octavos de final en adelante, Casillas no recibió goles en contra.



"He tenido la gran suerte de poder dedicarme profesionalmente a lo que me apasiona, me llena y me hace feliz: el fútbol. Recuerdo cuando era un niño, y empezaba a jugar en los campos de tierra de mi pueblo, Navalacruz, en los campos de Móstoles o de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, para después llegar a jugar en los estadios más importantes del mundo. Hoy es un día difícil, pero no un día triste, me considero un afortunado por haber llegado hasta aquí, por como he llegado, por haber conseguido todo lo que he conseguido, por todo ello.... Estoy feliz", sentencia Iker.

En total, disputó 147 partidos con la Selección española y recibió sólamente 79 goles. Además, levantó las Eurocopas de 2008 y 2012.

Como cierre de su despedida, Casillas deja en claro que "no es un punto y final", que "el viaje no acaba aquí" y que pronto anunciará nuevos proyectos: "Hoy dejo atrás esos tres palos que me vieron crecer como portero, los que en cada momento me colocaron en mi sitio y me obligaron a tener los pies en la tierra, esos tres palos a los que tanto debo y que seguro echaré de menos. Y allí también los dejaré a vosotros, mis fieles aliados, allí colgaré los guantes".