Quién es el delantero de Real Madrid que busca Racing

Desde que Diego Milito se hizo cargo de la secretaría técnica, Racing ha puesto sus ojos sobre el mercado europeo a la hora de incorporar jugadores. Toda una rareza, si se quiere, dado que lo habitual en el fútbol argentino es apuntar al mercado regional y, en todo caso, al Ascenso a la hora de reforzarse. La compra del habilidoso Benjamín Garré a Manchester City en enero pasado dejó buenas sensaciones en Avellaneda, y dio lugar a nuevas operaciones para repatriar jóvenes talentos que militan en Occidente.

La primera no tuvo final feliz. El ex Instituto Mateo García estuvo cerca de sumarse a los dirigidos por Sebastián Beccacece, pero el jugador de Estrella Roja de Serbia, de 23 años, prefirió quedarse en Belgrado, ciudad a la que llegó en 2019, tras registrar varias experiencias por el fútbol español de ascenso y Grecia.

La segunda, sería la de Federico Feuillassier. El marplatense, que se mueve como mediocampista de ataque tanto como extremo, juega en Real Madrid desde 2009, cuando se sumó con sólo 11 años a las categorías formativas.



Más conocido como "Franchu" en España, llegó a disputar dos partidos con el primer plantel merengue, ambos por Copa del Rey, en 2017 (2-2 y 2-0 ante Fuenlabrada). Mientras tanto, es miembro habitual del equipo filial de Real Madrid, que compite en la Tercera División española, y donde lleva 61 encuentros jugados, con seis goles y once asistencias.



"Nunca pesamos en que podría surgir una posibilidad desde Argentina, pero Racing es un histórico y además el chico es muy hincha de ese club, por lo tanto está ilusionado con que hayan puesto los ojos en él. El pase pertenece al Real Madrid que en este caso será el que decidirá", señaló Alejandro Camaño, representante del jugador.



No obstante, pese a que Real Madrid no tendría planeado desprenderse de "Franchu", el apoderado agregó en diálogo con Radio Rivadavia: "No se descarta la chance de un préstamo porque para Feuillassier es el llamado de la camiseta que quiso toda la vida y su corazón tiene un sentido de pertenencia en Racing".

Real Madrid le ofreció al atacante, llevado en 2009 por el argentino ex delantero Juan Esnaider, una renovación por tres años y jugar en la próxima temporada en la filial Castilla, para recuperarse de la lesión que sufrió en los ligamentos de la rodilla derecha.

"No estaba barajando ofertas, si no fuera un ofrecimiento de Racing no pensaría en ir a Argentina, que es un fútbol muy diferente al europeo, pero está chance despertó en Federico ese sentido de pertenencia con el club del cual es hincha", finalizó Camaño.