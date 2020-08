“Que Mauricio Macri se oponga a la reforma judicial veraneando en Francia es una cachetada a la vergüenza" 

“Es una cachetada a la vergüenza, a la dignidad y a la prudencia que el expresidente Mauricio Macri se oponga a la Reforma Judicial veraneando desde Francia”, dijo el senador del Frente de Todos Oscar Parrilli en el programa #Caimialas6 que se emite en AM 750 en relación con la postura de Juntos por El Cambio respecto del proyecto de Reforma Judicial. Se refería al comunicado en el que el expresidente rechazó desde Paris el proyecto oficial junto a Patricia Bullrich y Miguel Ángel Pichetto. Horacio Rodríguez Larreta también sumó su firma. Acordaron hacer un seguimiento de la reforma judicial a través de una comisión con representantes de cada partido que integran la alianza.

“Espero que la mayoría de los legisladores no le presten atención a Macri”-, dijo. “Estamos conversando para armar con la oposición una agenda de exponentes sobre la reforma judicial”, puntualizó. Y opinó que “es lamentable que hayan aparecido editoriales de La Nación y Clarín y que Juntos por el Cambio siga esa línea. Que no tengan una línea propia es muy preocupante para la Democracia”-

El Procurador

“Eduardo Casal estuvo 8 meses protegiendo a Stornelli cuando no se presentaba ante la Justicia”, dijo sobre las denuncias sobre el procurador interino que acumula varios pedidos de juicio político- “Es un intruso en su cargo, porque no tiene acuerdo en el Senado y es interino”, agregó.

Sobre su posible su posible sucesor, opinó que “La designación de Rafecas al frente de la Procuración está complicada porque el bloque Juntos por el Cambio todavía no ha manifestado su conformidad para tratar el pliego”. “Es lamentable que Clarín le siga dando directivas a la oposición. “Ningún senador me ha manifestado que no quiere continuar con las sesiones presenciales, es cosa de Clarín”, dijo.

El acuerdo por la deuda

Parrilli también opinó sobre el inminente acuerdo sobre la deuda que muy probablemente se anuncie este martes. “No sólo es una buena noticia para el Gobierno, sino también para todos los argentinos porque nos saca del default desastroso y tremendo que nos dejó Macri, con una deuda absolutamente irresponsable”. Agregó que "el ahorro que va a significar este acuerdo para los argentinos es muy importante” y que “estamos en condiciones de empezar a abordar otros problemas económicos en Argentina”.

