Alberto Fernández: "El Procrear es una deuda que vamos a pagar a partir de hoy"

Cada vez que se entregaba una llave, el presidente Alberto Fernández sonreía. La presentación del Plan ProCreAr 2020 se hizo de manera remota desde Olivos, pero con la presencia por videoconferencia de los funcionarios de las provincias cuyos habitantes ya recibieron sus casas. Recibieron la llave y dieron sus testimonios. "Cuando llegué al Gobierno me enteré de que había 10 mil viviendas sin entregar. Cuando María Eugenia me invitó a volver en marcha el plan que creó Cristina, me llenó de alegría. Es una herramienta que puede resolver el problema habitacional de miles de argentinos", dijo el Presidente.

Y agregó: "El ProCreAr es una deuda que empezamos a pagar hoy. Dijimos que íbamos a volver mejores y lo estamos haciendo. Es un formidable símbolo de lo que la Argentina tiene que hacer. Hoy más que nunca todos unidos. Hay una pandemia que no hay que olvidar. No me agradezcan a mí, sino a que la Argentina se está poniendo de pie".

En el acto, empezó habando la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat María Eugenia Bielsa, que compartió un video con testimonios de personas que recibieron su casa. "Supongo que no debe haber situación más conmovedora que este logro. Un programa que vuelve con sus mejores prácticas. Quiero reconocer a Cristina Fernández de Kirchner y su equipo, que lo comenzaron", dijo.



La fórmula de acceso al crédito, explicó, se llama "Hogar", y está ligada al ingreso de las familias y a resguardo de la inflación. "Está topeado con la inflación", dijo y recomendó mirar la página del ministerio para no aburrir con cuestiones técnicas.

Luego, explicó el programa a grandes rasgos. Dijo que tiene dos líneas: los créditos personales y los hipotecarios. Empezó por los personales. "Algunos son microcréditos para mejorar un baño, pintar un departamente, todos requisitos que fuimos escuchando, pero se pusieron en evidencia en la pandemia", dijo. Siguió con los hipotecarios y dijo que van a terminar los desarrollos urbanísticos que quedaron pendientes del gobierno anterior. Para Chaco y para Río Gallegos.

Córdoba

Siguó en la palabra un funcionario del interior de Córdoba. "Estoy muy contento", dijo. Y les dio la palabra a Gerardo y Fabiana, que recibieron una casa y le agradecieron al Presidente. "En el contexto de pandemia se veía muy lejano poder tener la llave de una casa propia". Gerardo dijo: "Le quiero dar las gracias en nombre de mi familia. Es un hito, un anhelo muy grande, Presentamos los papeles hace ya un año", señaló.

San Luis

Allí habló el intendente. Dijo que está "orgulloso" del Procrear y mencionó la fuerza que le da para seguir adelante en este contexto. Y les dio la palabra a dos beneficiarios que agradecieron su flamante casa.

Fernanda Raverta, la tutular de la ANSES, dijo que "es un día muy importante para el organismo porque en la memoria de nuestra institución está el registro de lo que se hizo cuando se lanzó el programa. Y es un día importante para los argentinos porque estamos haciendo lo que aprendimos en este tiempo. A sortear los problemas con trabajo. Este programa tiene una historia y la enorme vocación en esta coyuntura de, durante la pandemia, discutir la pospandemia. Nadie se salva solo. La salida es colectiva y en comunidad".

Salta

La intendenta de Salta también habló. "Celebramos desde Salta que nos hayan sumado en este encuentro sobre todo en una provincia como ésta, que tiene un gran déficit habitacional", dijo y les dio la palabra a Belén y Eliana, que accedieron a una vivienda. "Quiero agradecerles por la posibilidad de tener mi casa ", dijo Belén. Eliana señaló: "Entré en el programa hace unos años y estoy feliz".

Santa Cruz

En la provincia que gobierna Alicia Kirchner habló habló Carmen, una beneficiaria. "Estoy muy contenta, feliz de tener mi casa propia y espero que sigan estos proyectos", dijo con timidez. Vanesa, por su parte, contó que "estoy muy agradecida por esta oportunidad porque hace tiempo que queremos independizarnos y es un gran logro".