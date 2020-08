La Confederación Bartolina Sisa exige elecciones en septiembre

Bolivia



Mujeres en la primera línea

La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa es una de las agrupaciones que encabezan la huelga general indefinida y el bloqueo de caminos en todo el territorio, convocados por la Central Obrera Boliviana (COB) y el sector minero contra la postergación de las elecciones establecidas para el 6 de septiembre. “El pueblo está de pie para decir basta de humillación, de corrupción y de discriminación” declaró la dirigente de la organización, Segundina Flores, y afirmó que la promulgación para las elecciones del 6S es un reclamo de la población para poder trabajar con un gobierno electo democráticamente.

“Hoy día estamos con un gobierno de facto porque asumió la presidencia en un golpe de Estado, por eso el pueblo no quiere a esta señora que se siente presidenta (Jeanine Añez)", advirtió Flores. "Las organizaciones hemos luchado todos los días con petardazos y resoluciones de cada región; nos unimos con fuerza como Pacto de Unidad, pidiendo elecciones a la señora Añez.”

Polonia



Tierra violenta

El gobierno anunció que planea retirarse del acuerdo de Estambul contra la violencia de género, un tratado europeo histórico que incluye las violencias en el ámbito familiar. La decisión significa un grave retroceso contra derechos humanos básicos. Según estadísticas oficiales, en 2019 más de 65.000 mujeres y 12.000 niñas y niños denunciaron incidentes de violencias intrafamiliares o fueron consideradxs víctimas. “Abandonar la convención de Estambul sería lamentable y un retroceso importante en la protección de las mujeres contra la violencia en Europa”, declaró Marija Pejcinovic Buric, secretaria general del Consejo de Europa.

BRASIL

Muertes maternas por Covid

Más de 200 mujeres embarazadas y en posparto fallecieron por coronavirus, mientras que hay al menos 1.860 casos reportados en esta franja hasta el 14 de julio último, según cifras del Sistema de Información de Vigilancia Epidemiológica de Influenza (Sivep-Gripe), compiladas por un grupo de obstetras y enfermeras de doce universidades e instituciones públicas, que rastrean la mortalidad durante la pandemia. En el estudio publicado en la revista médica International Journal of Gynecology and Obstetrics, se detalla que el país concentra el 77 % de las muertes maternas asociadas con Covid-19, registradas en todo el mundo hasta principios de julio. El 22,6 % de las mujeres embarazadas o madres que murieron no tenían acceso a una cama y el 36 % de las mujeres no se intubaron. “Hay una gran falla en la asistencia. Con la pandemia de Covid-19, la red de salud está más desarticulada. Las mujeres embarazadas son tierra de nadie”, dijo una de las investigadoras, la obstetra Melania Amorim.