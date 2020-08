Jorge Célico: "Acá si no tenés respirador te morís"

El entrenador argentino Jorge Célico, que conduce al seleccionado sub-23 de Ecuador, habló desde ese país sobre la situación actual de la pandemia, y explicó: "Para mi fue complicado. Me da vergüenza a veces hablar de los problemas que ocasionó la pandemia. No me gusta escucharme quejarme porque hay gente que no tiene ni hogar".

"El encierro es complicado y a nivel deportivo también. Sobre todo en la Selección. Ocurren cosas insólitas como no poder entrenar por zoom en un tercer piso porque se quejan los vecinos", dijo en una entrevista para el programa "Noche de VAR", por Radio Impacto de Córdoba.

"En Quito se vive algo muy complicado. En Guayaquil solo quedan cinco camas disponibles. Está todo muy complejo. Es muy duro lo que uno ve. A los que están en Argentina les digo que se cuiden porque no está todo saturado como acá. En Ecuador si te agarra covid-19 y no tenés respirador, te morís", destacó.



"Acá el 15 de agosto arranca el campeonato. Hace 50 días que se están entrenando los jugadores. El fútbol está muy cuidado en Argentina, el problema es la idiosincrasia del argentino, que, al no poder ir a la cancha, se va a juntar afuera a verlo y así se contagia. Así es el hincha, acá en Ecuador pasa pero es más controlable", señaló.