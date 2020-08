Estudiantes de la UNSAM repiensan los vínculos para la pospandemia

Estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) elaboraron un “triple cuidado solidario”, una herramienta social comunitaria que tiene como objetivo repensar las nuevas formas de vincularse durante la actual emergencia sanitaria y en la etapa pospandemia.

“Fue producto de los conversatorios virtuales que dimos últimamente en la facultad. Surgió a raíz de las consultas de nuestros alumnos que participaron de los cursos de la Cátedra Abierta de Solidaridad. Nos preguntaron cómo iba a ser todo cuando esto pasase", explicó el profesor Oscar García, en declaraciones al Suplemento Universidad.

La herramienta incluye un triple cuidado: el de la persona que se cuida de que otros no lo contagien; el de quienes a su vez se cuidan de que esa persona no los contagie a ellos y, finalmente, el de aquellos a quienes cuidamos para que no se contagien.

“Pongamos un ejemplo, algo cotidiano: un encuentro. Cuando ‘yo’ me acerco al ‘otro’, el ‘otro’ se corre para atrás para cuidarse de mí y no contagiarse. Si el ‘otro’ por un descuido se acerca, ‘yo’ debo alejarme para no contagiarme. Además le recuerdo lo peligroso, lo cuido para que no se contagie y el ‘otro’ también me cuida a mí”, detalló García.

La propuesta se centra en nuevos modos de relacionarse de manera solidaria para así cuidarse entre toda la comunidad y acompañarse para afrontar las nuevas problemáticas que pueden surgir a raíz de la pandemia y la incertidumbre ante la etapa posterior.

Además, el proyecto busca que no se vea al “otro” como amenaza y que se discuta sobre las pautas excepcionales que la pandemia y el aislamiento social exigen y que quedarán instaladas como prácticas culturales cuando concluya la emergencia sanitaria.

"¿Podremos seguir viviendo una vida normal en cuanto a las relaciones humanas? Ese fue nuestro disparador para volver a pensar las ligazones entre pares", destacó García, al referirse a los comienzos del proyecto.

De esta forma, se establecieron dos conceptos fundamentales que se cree que las personas van a tener incorporados en la etapa pospandemia, además de un cambio actitudinal. Uno de ellos es kit, que se refiere a "una serie de elementos concretos y tangibles que deben usarse para el cuidado, como testeos, termómetros, tapabocas, guantes, máscaras, entre otras cosas", explicó el coordinador de la cátedra de Solidaridad. El segundo concepto es el de protocolo, que “es todo lo que ya está escrito por algunos expertos o funcionarios y nos indican cómo proceder, cuáles son los pasos precisos a seguir y que no deben violar", agregó.

En base a eso, surgió la idea del “triple cuidado” en relación a un nuevo aprendizaje de vínculos con los otros en clave solidaria, para cuidar a los demás y cuidarse uno. Es una configuración con la que habrá que aprender a convivir, ya que son pautas que “quedarán instaladas como prácticas culturales”.

“Lo solidario es la suma de lo individual más lo grupal: en el futuro no podrá haber triple cuidado individual o triple cuidado grupal: solo podrá existir si es solidario”, afirmó García.