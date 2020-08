Todo un submundo a la vista

Me quedo contigo es la ópera prima de Julián González Díaz –conocido en el mundo de los videoclips como Orco Videos—, un realizador audiovisual con un estilo muy particular. Es un filme que formó parte de la selección del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata: narra la historia de Joaco, un joven de la Provincia de Buenos Aires que se codea con el mundo del grafiti, que debe lidiar con problemas de amor y con un malentendido con el dealer del barrio.

La película muestra los submundos de la cultura y las diferentes problemáticas sociales que se viven en los barrios. La espontaneidad de la narrativa y su trabajo con actores sin experiencia en cine construyen una historia simple y, al mismo tiempo, profunda. Realizada de manera independiente, agotó las funciones del festival con elogios y una gran cantidad de seguidores.

Según consigna el sitio Rockerista.tv, "Orco tiene la capacidad de mostrar uno de los tantos submundos culturales y sociales de Argentina, a través de una historia simple que se nutre del tarot, el Gauchito Gil y hermosos acordes del músico y compositor cumbiero, Pablo Lescano". En ese mismo sitio, el director aseguró que "90% de los hechos son reales, y el otro 10% salieron del rodaje, yo no inventé nada solo les di forma y los acomode no más. La línea principal nace de una historia que paso en mi barrio en Mar del Plata, y todas las otras líneas o escenas son cosas que me contaron, que viví o que vi, traduje, interpreté y las metí en la peli. Creo que lo único que invente fue el final, no sé de donde habrá salido".

