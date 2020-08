El exasesor de la Legislatura

Desde Santa Fe

Una de las escuchas que se conoció el martes en la audiencia imputativa al fiscal de Rosario detenido Gustavo Ponce Asahad tuvo un remezón político en la Legislatura. Es la llamada del ex diputado reutemista Darío Scataglini al empresario arrepentido Leonardo Peiti, a quien le habló “de parte” del jefe del bloque de senadores del PJ y líder del Nuevo Espacio Santafesino (NES), Armando Traferri. Hasta ayer, Scataglini era asesor del diputado y presidente del Partido Justicialista Ricardo Olivera en la Cámara baja, pero fue desvinculado del cargo, según confirmó el propio legislador. Olivera dijo que Scataglini “no era un hombre de su confianza” sino que lo había designado a principios de año por pedido de “un sector del peronismo”, que no identificó. Sin embargo, otra fuente segura consultada por Rosario/12 confió que el ahora cesante sólo era asesor de Olivera y no del bloque de diputados del PJ, y que la solicitud para incorporarlo prosperó porque tenía el aval de “un juez de la provincia”.

Scataglini quedó involucrado porque llamó a un teléfono de Peiti que estaba intervenido por orden judicial. Lo atendió una mujer que se identificó como la “secretaria” del empresario. “Yo tengo este teléfono, pero le aviso que lo llamaste y se comunique”, le contestó. Scataglini le dejó el número de un celular para la devolución y le aclaró: “Llamo de parte del senador Traferri”.

Ayer, al trascender que Scataglini era asesor del diputado Olivera en la Cámara baja, el propio presidente del PJ le confirmó a una colega de Radio Dos que había decidido prescindir de sus servicios. Olivera aclaró que Scataglini “no era un hombre de su confianza”, pero que lo designó en su equipo de asesores por “pedido de un sector del peronismo”, que no identificó. Otra fuente legislativa consultada por este diario dijo que el contrato había prosperado por solicitud de “un juez de la provincia”.

El fiscal general y jefe del Ministerio Público de la Acusación Jorge Baclini admitió estar al tanto de la prueba que se ventiló en la imputativa a Ponce Asahad. “En una escucha se mencionan a dos políticos. ¿Esto también tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias? ¿Llegar al hueso?”, le preguntó la periodista Ivana Fux.

-Nosotros estamos todos a disposición para generar las investigaciones hasta el final. Los fiscales tienen todo nuestro aval –contestó Baclini.

-Usted dijo que es grave lo que pasó con los fiscales. ¿Es grave que hombres de la política aparezcan involucrados?

-Una cosa es la forma en que aparecen involucrados. Después habrá que detectar y ver si efectivamente hay alguna vinculación. A veces, aparecen nombres vinculados y esa persona no tiene nada que ver. Tenemos que detectar bien e identificar bien el tipo de responsabilidad –explicó Baclini.

En la misma línea de paños fríos, se pronunció una de las fiscales de la Agencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado, Gisela Paolicelli, quien intervino en la acusación a Ponce Asahad y confirmó que “existe ese audio” en el que Scataglini llama a Peiti “de parte” de Traferri.



-¿Están avanzando en esa línea política, en la investigación? –le preguntaron en LT10.

-No, específicamente –informó Paolicelli. “Hasta ahora sólo tenemos ese audio y nada más. Y no descartamos que si la investigación se abre hacia ese lugar, seguiremos adelante. A medida que vayamos avanzando en la investigación, si descubrimos otras aristas que tienen que ver incluso con la política o con el entramado político no veo por qué tenemos que retroceder en eso”, aclaró la fiscal.

Ante la situación, el ministro de Seguridad de la provincia Marcelo Sain se permitió una ironía en su cuenta en las redes sociales. “El interés de la prensa local por audios privados es amplio y se difunden por doquier. Pero no lo es por otros audios institucionales. ¿Qué raro, no?”.