De asado en asado, Don Ávila habría contagiado con coronavirus a 300 personas en Santiago del Estero

La provincia de Santiago del Estero volvió a encender todas las alertas tras la aparición del denominado “caso 41”, un hombre de apellido Ávila que reconoció haber tenido todos los síntomas de la enfermedad y, no obstante fue al hospital, siguió yendo a su trabajo y hasta asistió a varios asados y reuniones sociales. Hasta el momento hay alrededor de 100 familias aisladas y se estima que habría contagiado por lo menos a 300 personas.

“No se privó de nada”, cuestionó el gobernador Gerardo Zamora durante una conferencia de prensa en la no tuvo más remedio que referirse al caso popularizado a tal punto que el protagonista ya es reconocido como “Don Ávila” y es musa inspiradora de memes, audios, videos y bromas por doquier.

Santiago del Estero registró este miércoles 18 nuevos casos, la cantidad más alta en lo que va de la pandemia. Todos fueron contactos directos de Don Ávila. El total confirmado en esa provincia se elevó a 66 y el gobernador salió a encender las alertas: el retorno a clases fue nuevamente suspendido y se endurecieron las medidas del aislamiento social obligatorio, por temor a que el foco de contagios se expanda.

“Este señor Ávila, que ya es famoso y que todo el mundo conoce, anduvo con síntomas de covid-19 y fue a dos médicos. Cuando no dio más, fue al hospital, algo que no se puede hacer", dijo Zamora. Y no obstante eso, añadió, siguió “haciendo todo lo que no se tiene que hacer: con fiebre y síntomas anduvo reuniones sociales, no se privó de nada. Anduvo en un montón de asados, parece que se dedicaba a eso".

El subsecretario de Salud santiagueño, César Monti, indicó que Don Ávila trabaja en el obrador del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (Ipvu), que debió ser cerrado y dejó en aislamiento a 150 personas, que en las próximas horas serán 300 ante la cadena de contactos estrechos y personas que compartieron los asados.

Zamora reconoció que Ávila se niega a dar precisiones de los lugares y personas con las que estuvo y admitió que, por ello, aún no se sabe adónde y a cuántos contagió. "Todavía no sabemos qué hizo durante los 15 días anteriores” a que se le detectara el virus. “Tuvimos que pedir a la Justicia y por parte de la policía ya se secuestró dos celulares para saber qué hizo", relató. Eso sí, “no se contagió trabajando”.