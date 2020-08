Bottas renovó con Mercedes y se cierra otra puerta para Vettel

El piloto finlandés Valtteri Bottas confirmó este jueves que renovó su vínculo con Mercedes por otra temporada y continuará en la escudería campeona del mundo hasta 2021. De esta manera, el finés seguirá una temporada más en el tradicional equipo y, al mismo tiempo, se cierra definitivamente la chance del alemán Sebastian Vettel de incorporarse a las filas de Mecerdes.

"Me siento cada día mejor y más fuerte en Mercedes. Estoy en una escudería que siempre desea mejorar y superarse, es una gran motivación y por eso extendí mi contrato hasta 2021", declaró el piloto de 30 años, que además anunció el acuerdo en sus redes sociales. "Muy feliz y orgulloso de informarles que firmé y competiré con Mercedes en el próximo año".





El finlandés se incorporó a Mercedes en 2017 procedente de Williams y siempre fue el segundo piloto, detrás del séxtuple campeón mundial y gran figura, el inglés Lewis Hamilton.

"Estoy muy agradecido al equipo y a toda la familia de Mercedes por su apoyo constante y por confiar en mis condiciones. Estoy muy orgulloso de continuar en la escudería", añadió Bottas, quien totaliza ocho victorias en la Fórmula 1. En lo que va de la temporada, el finlandés ganó la primera prueba del año en Austria y luego sumó un segundo y un tercer lugar, para ser escolta de Hamilton con 58 puntos, a 30 del líder del certamen.

Con Bottas confirmado en la butaca de Mercedes, se terminó de cerrar una puerta para Sebastian Vettel, que no tiene equipo para 2021. El alemán, que ya sabe que no continuará en Ferrari, podía ser una alternativa para conjunto anglogermano si Bottas no continuaba, pero desde Mercedes siempre se mostraron optimistas para conseguir la continuidad del finlandés.