Verónica Llinás: "la grieta me agrietó las pelotas"

"Me río de todos y eso incluye a mi parte facha. El humor es reírse de uno mismo. O debería serlo", dijo Verónica LLinás, entrevistada por Marcela Coronel en Mientras Tanto, por AM Del Plata .



La actriz contó de qué se nutre el personaje de sus videos, que comenzó a hacer al año de que el macrismo estuviera en el poder. "Viví bastantes años en Barrio Norte, mi familia es acomodada. Conozco ese mundo porque lo viví y había cosas que no me gustaban, cosas que mamé contra las cuales me rebelé después", contó.

Para Llinás, "todos tenemos un poco de ese pensar individualista y poco empático. Hay gente de clase baja que habla de otros como ´negros de mierda´. También está el progre facho... es una idiosincracia y no tiene que ver con de qué lado de la grieta estás".

Sobre la palabrita, la actriz afirmó: "La grieta ya me agrietó las pelotas. Me da una angustia espantosa. Me molestan los extremismos de ambos lados. Siento que no pueden pensar las cosas sin prejuicios de bando. No pueden cuestionar acciones surgidas del mismo lado, como si fuera una traición a la patria, o a dios".

Así, "se pierde la posibilidad de análisis y la libertad de opinión".



La decepción con Macri

Cuando la acusan de ser K por sus videos, a Llinás le molesta "hasta ahí. Pero si me vas a agredir porque sos fanático anti K, tomate el trabajo de ver mi perfil público a ver si realmente soy esa persona que creés".

De cualquier manera, "me pegan por todos lados", reconoció.

Y recordó que votó a Macri porque estaba "muy en contra de muchas cosas del gobierno de Cristina. Pero cuando se legalizó el matrimonio igualitario, estuve en Casa Rosada aplaudiendo".

Pasó un año de gestión macrista hasta que empezó a pensar que no era el cambio que pretendía. Y publicó el primer video. "Cuando aquel gobierno empezó a perder fuerza, dejé de hacerlos porque era hacer leña del arbol caído", dijo.

El video de Nicole

Flora Alkorta la arrobó diciendo "necesito que hagas un video sobre Nicole Neumann, el coronavirus y su empleada". "Me venía al dedilo porque tiene que ver con la saga– dijo Llinás–. Estaba vaga, hacía 10 dias que no subía nada y me dije que lo tenía que hacer ayer mismo. Salió un poco largo, por eso está acelerado".

Su primera actuación virtual desde la cuarentena va a ser en Sex. Viví tu experiencia. José María Muscari la convenció diciéndole que la obra no es exclusivamente erótica y que había participado incluso el filósofo Darío Z. "A pesar de esta bestia que soy, y que puedo decir barbaridades sin ponerme colorada, el tema sexo real... Jamás haría algo donde el público se caliente –afirmó–. Con Muscari estamos planeando cómo será. Estoy excitada".