Al preso le bajan el sueldo 

Desde Santa Fe

El Senado y la Cámara de Diputados se reunirán hoy a las 13 en sesión conjunta para suspender en su cargo al fiscal de Rosario detenido el martes, Gustavo Ponce Asahad, en una causa que lo investiga por “cohecho pasivo agravado”, “incumplimiento de deberes” y “filtración de datos reservados” y recortarle el sueldo a la mitad. Lo que significa que aún en prisión preventiva Ponce Asahad cobrará el otro 50 por ciento del salario. “Es lo que dice la ley”, se atajó el presidente de la comisión bicameral de Acuerdos que acusó al fiscal, Joaquín Gramajo. “Si hacemos una encuesta entre los doce miembros de la comisión coincidimos en que deberíamos suspenderlo sin goce de haberes, pero tenemos que manejarnos dentro del marco legal. Y la ley dice en forma clara que sólo se lo puede suspender con el 50 por ciento del salario”, se atajó Gramajo. Así que Ponce Asahad seguirá en la plantilla del Ministerio Público aún preso y con medio sueldo, hasta que el plenario de las dos Cámara vote su destitución y lo remueva del cargo.

Ya el sábado, Gramajo se comunicó con el vicepresidente de la comisión de Acuerdos y jefe del bloque de diputados del Frente Progresista, Pablo Farías y con sus colegas los senadores del PJ, Alcides Calvo y Rubén Pirola, para abrirle a Asahad una investigación disciplinaria en la Legislatura, el mismo lunes. Pero tuvieron que esperar 24 horas para hacerlo, porque faltaba una resolución de la auditora general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich.

El martes –casi al mismo tiempo que se realizaba la audiencia imputativa a Ponce Asahad en Rosario- la comisión de Acuerdos le abrió el sumario, designó acusador en la causa al diputado de la UCR, Fabián Bastía, y sacó un dictamen para suspenderlo en el cargo por 180 días y recortarle el sueldo a la mitad, que se votará hoy en la sesión conjunta del Senado y Diputados. El miércoles, la comisión le pidió a la vicegobernadora Alejandra Rodenas que convoque a sesión conjunta de ambas Cámaras. Rodenas tenía 72 horas para hacerlo, pero la convocó en 24 horas.

La premura revela la doble vara de la Legislatura, que hoy suspenderá a Ponce Asahad en un trámite de tres días, a diferencia de lo que ocurrió con el caso Serjal, denunciado por la ex diputada del Frente Progresista Alicia Gutiérrez en noviembre de 2019, pero la investigación nunca avanzó porque la bicameral de Acuerdos la cajoneó durante ocho meses. Esta semana, la comisión cerró el expediente Serjal pero no porque hubiera ventilado su conducta sino porque éste renunció a su doble cargo de fiscal regional de Rosario y fiscal de grado. Gutiérrez recordó en las redes a sus ex colegas que trabaron la investigación a Serjal en noviembre de 2019: los senadores Gramajo, Pirola y Rodrigo Borla y los diputados Julián Galdeano, María Alejandra Vucasovich y Patricia Tepp.

“Mucha hipocresía en las declaraciones de algunos diputados cuyos partidos protegieron a Serjal desde noviembre”, dijo Gutiérrez al publicar una nota de Rosario/12 que cita expresiones del diputado de la UCR y ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. “Basta de cinismo e hipocresía”, volvió a decir ayer la ex legisladora. “Los senadores no tienen cara. ¿Adalides de la transparencia? Hacen declaraciones de un cinismo vergonzoso. Desde hace décadas, son los que ponen jueces, directores de escuelas, directores de hospitales, jefes de Policía. Algunos fueron denunciados y Serjal archivó las denuncias contra ellos”, reveló Gutiérrez.