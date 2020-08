Haciendo la fila para hacerse el hisopado

Con una organización de protocolo sanitario improvisado a último momento, Central y Newell’s comienzan hoy con los testeos de coronavirus a jugadores, cuerpo técnico, médicos y personal de mantenimiento de las instalaciones para el lunes iniciar la pretemporada. Los testeos de hoy tendrán un costo de cinco mil pesos cada uno, se realizarán en un laboratorio privado de la ciudad y los resultados estarán el domingo, para así determinar quiénes puedan comenzar con los entrenamientos.

La Asociación del Fútbol Argentino tiene protocolo sanitario pero no estaba preparada para hacer lo que propuso hacer, o al menos no previó que la cartera sanitaria de Nación habilite entrenamientos para el lunes. Porque los clubes de la ciudad, hasta ayer a última hora, tenían dificultades para organizar los testeos de hisopados PCR, que determina en 48 horas si el paciente es portador del virus. Cada jugador necesita un negativo de PCR para iniciar las prácticas el lunes, como así también el cuerpo técnico y todo el personal que trabaje alrededor del plantel, tanto en Arroyo Seco como en Bella Vista.

La AFA, además, dijo que no se iba hacer cargo de los costos de los testeos, por lo cual tanto Central como Newell’s deben destinar 250 mil pesos solo para iniciar el lunes la pretemporada. Mientras que los testeos serológicos, que entregan resultados en minutos, cuestan 1500 pesos y solo determina si se tuvo o no coronavirus y detecta anticuerpos. Los kits de testeos rápidos serán enviados por AFA a los clubes y se utilizarán a lo largo de la pretemporada, de acuerdo a lo que determinen los médicos que trabajan en los clubes de Primera.



Este desconcierto en la organización tuvo ayer a autoridades de ambos clubes de la ciudad gestionando a último momento los 50 testeos PCR que se deben hacer para iniciar las prácticas la semana que viene. Y ante la posibilidad de que hoy no se pueda cumplir con todos los hisopados, mañana a la mañana los jugadores serán citados en Arroyo Seco y Bella Vista para completar el protocolo sanitario.

En caso de testeo positivo, el jugador será aislado y no se integrará a las prácticas por dos semanas, como es el caso de Manuel Guanini, quien dio positivo en el hisopado que se hizo para viajar de La Plata a la ciudad y no podrá estar a disposición de Frank Kudelka hasta no tener el alta médica y obtener un PCR negativo.

Aunque el lunes la pretemporada iniciará con tareas muy generales y solo físicas, dado que entrenarán en rutina de una hora en grupo de solo seis jugadores por cancha, con dos grupos practicando al unísono. Finalizado el turno otros dos grupos de seis jugadores cada uno llevará a cabo la misma rutina con otro personal del cuerpo técnico. Esos grupos de trabajo se mantendrán, al menos, por dos semanas, por lo cual no habrá contacto entre los jugadores del plantel. El viernes 14 se repetirán los hisopados a todos los jugadores, como se realizarán entre hoy y mañana.



La AFA tiene previsto para la última semana del mes que los planteles puedan realizar una práctica de fútbol, es decir que se produzca contacto físico entre los jugadores y para los primeros días del próximo mes se autorizarán la disputa de los primeros partidos de pretemporada, los cuales serán televisados, de acuerdo a la demanda de quienes tienen los derechos de televisación del fútbol argentino y no dejaron de pagar nunca el canon mensual. Si la evolución de la pandemia lo permite, el próximo torneo, corto y sin promedios, se jugará a partir del viernes 18 o 25 de septiembre. Las fechas y la modalidad de disputa se discutirá el martes en AFA, como así también si habrá fecha de clásicos. Todo el certamen se jugará sin asistencia de públicos en los estadios, un escenario que seguramente se extenderá para el año que viene, cuando menos para el primer semestre. El martes, además, se plantearán fechas para el libro de pases.