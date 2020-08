Luis "Pulga" Rodríguez podría convertirse en jugador de Rosario Central

El delantero de Colón de Santa Fe Luis Miguel Rodríguez, de 35 años, será evaluado por el entrenador de Rosario Central, Cristian González, como un posible refuerzo para el equipo, informaron fuentes "canallas".



"Esto surgió en una charla informal con (el secretario técnico de Central), Raúl Gordillo, a quien le dije que me encantaría ver a la 'Pulguita' con la camiseta del 'canalla'", dijo esta tarde su representante, el empresario rosarino Roberto San Juan, a Télam.



"No hubo ninguna charla ni propuesta, fue solamente un diálogo informal, y esto lo digo yo y corre por mi cuenta: no tengo ninguna duda de que la 'Pulguita', que es un jugador de elite que jugó la Libertadores y llevó a Colón a la final de la Sudamericana, podría triunfar tranquilamente en Central", abundó San Juan.



En ese sentido, el representante advirtió que Rodríguez "tiene nueve meses más de contrato en Colón, pero en caso de que Central esté interesado y que al jugador le seduzca la propuesta", hará las gestiones pertinentes.



"Gordillo me dijo que la 'Pulguita' había jugado en Newell's, pero le recordé que tuvo un paso fugaz y que no está identificado con el club, y los hinchas de Central me dieron la razón con una encuesta en las redes sociales, donde ganó 80 a 20 la cantidad de hinchas del 'canalla' que quiere que venga como refuerzo", dijo San Juan.



Por su parte, el presidente de Central, Rodolfo Di Pollina, declaró esta tarde a la emisora Radio Dos sobre la posibilidad de que haya una gestión por Luis Rodríguez, que "es un buen jugador", pero que primero lo consultarán "con el técnico".