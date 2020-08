Perotti se los puso de punta 

La decisión de Omar Perotti de imponer por decreto una mejora salarial sin pasar por la negociación paritaria puso en pie de guerra a los gremios del Estado, y así se lo hicieron saber en las últimas horas tanto docentes como médicos de la salud pública y trabajadores municipales.

Al anuncio de la Federación de Trabajadores Municipales de convocar a una jornada de protesta para el jueves 13 en distintas ciudades de la provincia, ayer se consumó el descontento del gremio docente.

Los maestros del nivel privado nucleados en Sadop resolvieron ir al paro los días 11, 12, 19 y 20 de este mes, en rechazo a "la decisión unilateral del Gobierno de Santa Fe de establecer una suma fija no remunerativa ni bonificable", expresó el sindicato en un comunicado.

El gremio declaró compartir el diagnóstico de la Casa Gris sobre la urgencia de inyectar al bolsillo de los trabajadores una suma efectiva, pero objetó: "Sostenemos que la manera de garantizarlo y dar respuestas reales a esa necesidad es mediante un acuerdo, fruto de la mesa paritaria. Necesitamos una recomposición salarial acorde al poder adquisitivo perdido hasta el momento y sostenemos: suma fija no es recomposición salarial", subrayaron.

Es que los docentes señalan que en el año se acumularon doce puntos de inflación, más gastos propios del oficio ejercido en las condiciones que impone la pandemia. Asimismo, Sadop expresó su preocupación por los protocolos que la provincia está ideando para una futura vuelta a las clases presenciales "dado que entre otros puntos, no cuida la salud integral de las y los trabajadores de la educación", señalaron.

En la misma línea se aprestaba ayer al caer la noche el sindicato docente de la educación pública, Amsafé. Su mesa provincial mocionaba un "apagón educativo" similar en forma y días que los ya resueltos por Sadop. En este caso, el motivo también refiere "el aumento de salarios y jubilaciones, y el rechazo a las sumas en negro" como leit motiv de la protesta. En cuanto a la seccional Rosario de Amsafe, la moción que se impuso por más de la mitad de los 5660 docentes que votaron fue la de parar por dos semanas. No obstante, la definición saldrá por asamblea provincial.

El anuncio de Perotti de aumentar de prepo los sueldos en 3000 pesos como suma fija y no remunerativa fue el detonante del malestar gremial. Ayer también se pronunció el sindicato de los profesionales de la salud, Siprus. "Fue un proceso de años y lucha el blanqueo y proporcionalidad del salario, para que ahora nos vengan con el otorgamiento de cifras en negro, que no respeta las proporciones horarias, achatan la pirámide, desfinancian la caja de jubilaciones y la obra social", expresó el gremio que lidera Diego Ainsuain.

En el cálculo de los médicos, el incremento anunciado llegaría a un 8% del salario actual en el sector, por debajo de la inflación acumulada. "Tampoco hubo respuesta a nuestro planteo de pases a planta cuando consideramos que no es posible ningún tipo de acuerdo que no contemple la desprecarización de los 1500 profesionales que hoy sostienen muchos de los servicios críticos", señalaron. No obstante, desde Siprus se informó que habrá medidas de fuerza aunque todavía no definieron fecha ni modalidad.

Con todo, el sindicato cuestionó: "Esta política de recursos humanos atenta también contra la posibilidad de abordar fuertemente la pandemia en curso. Este es el valor que le dan a la salud pública. Si en medio de esta crisis sanitaria esta es la respuesta del gobierno, ya sabemos que nos espera para adelante".