En aumento, pero con capacidad de respuesta

Rosario registró ayer 72 casos de coronavirus, un nuevo récord desde el inicio de la pandemia. En Santa Fe fueron confirmados 140 casos, la mayoría en el sur provincial, donde preocupa la situación en Casilda, que suma 190 positivos (ver aparte). Por otra parte, la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, y el secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, presentaron ayer los resultados del Plan Detectar en dos barrios populares de ciudad. De los 83 hisopados realizados en Santa Lucía se detectaron 11 casos positivos; mientras que en Ludueña, de 82 estudios, se registraron 3 positivos. Las autoridades sanitarias precisaron que la mayoría de los positivos detectados corresponden a contactos estrechos de casos confirmados, lo que supone un alivio. En tanto, a partir de haber reportado contagios, se decidieron medidas de aislamiento en dos salas del Geriátrico provincial y en un sector del Sies. También fueron suspendidas las actividades de un Juzgado de 1° Instancia de los Tribunales de Rosario.

La curva de contagios en la ciudad continúa en ascenso. Con los 72 confirmados ayer (12 contactos de casos confirmados, 1 con antecedente de viaje a zona con circulación y 59 en investigación) el número llegó a 906.

El número también crece en el territorio provincial. Además de los confirmados en Rosario y Casilda, el ministerio informó 6 casos de Santa Fe, 12 de Venado Tuerto, 11 de Monte Vera, 4 de Capitán Bermúdez, 4 de Helvecia, 4 de San Lorenzo, 3 de Villa Gobernador Gálvez, 3 de Fray Luis Beltrán, 2 de Ibarlucea, 2 de Los Molinos, 1 de Las Parejas, 1 de Ricardone, 1 de Roldán y 1 de Villa Cañás.

Con los de ayer, ya suman 1913 los casos en Santa Fe. En el reporte epidemiológico provincial precisaron que 15 pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos: 8 con asistencia respiratoria mecánica y 7 sin asistencia respiratoria mecánica. 56 pacientes se encuentran internados en sala general, mientras que los demás casos confirmados presentan una evolución favorable. Hay un total de 1.159 pacientes recuperados y hasta la fecha se registran 21 fallecidos.

"Estamos en un buen momento de la búsqueda y estamos haciendo mucho trabajo en territorio, realizando diagnóstico precoz y aislamiento, detectando rápidamente los positivos. Si no hacíamos el Detectar, estos casos son los que daban vueltas y tenemos un montón de casos más, es una buena noticia haberlos encontrado", dijo la ministra Martorano al presentar junto al secretario Caruana los resultados del seguimiento en los barrios Ludueña y Santa Lucía.

Según la ministra, "estamos subiendo la escalera, estamos en una curva nacional, más de 220 mil casos, y Santa Fe tiene un 0,8 por ciento de los casos, cuando tendríamos que estar en 8,5. No quiere decir que no lo vayamos a tener, tenemos un atraso con la curva nacional", advirtió Martorano. "Hoy el virus está y no va a terminar en uno o dos meses, esto va a ser mucho más largo hasta que no haya una vacuna eficiente y en cantidad para todos. Habrá que aprender a convivir de una manera cotidiana, no renegando por la cuarentena", agregó.

"Si bien encontramos datos positivos, la intervención, el aislamiento y el seguimiento de todas las personas alrededor de los primeros casos confirmados, evita un número exagerado de contagios", valoró Caruana en línea con los dichos de la ministra. "Nuestro índice de positividad sigue siendo bajo, a partir del resultado del trabajo previo y del gran trabajo de los equipos, y la ocupación de camas críticas en relación a la patología covid también es baja", agregó el secretario de Salud.

Ayer, la Corte Suprema de Justicia provincial resolvió suspender las actividades del Juzgado de 1° Instancia de Circuito N° 4 de los Tribunales de Rosario debido a que un agente judicial de dicha dependencia dio positivo en un análisis de detección de covid-19. La medida rige desde ayer y se extenderá hasta el martes 11 inclusive. A través de un comunicado, la Corte informó que también se licenció al resto del personal de Circuito 4 para que se aíslen en sus domicilios.

Asimismo, se dispuso la suspensión de plazos procesales y la celebración de audiencias fijadas por la dependencia judicial desde el día de la fecha y hasta que su personal pueda retomar tareas de manera habitual. Para el supuesto de casos excepcionales y urgentes, o audiencias cuya dilación implicarían la pérdida irreparable de un derecho o acción, se habilita la materialización del acto por el subrogante legal respectivo una vez que se cuente con la autorización del Ministerio de Salud para ingresar a las instalaciones del órgano jurisdiccional en cuestión.

Por su parte, el director del geriátrico provincial, Martín Almirón, dijo que 29 residentes que se encuentran en dos salas de la institución fueron aisladas luego que a un médico que atiende en el hospital ubicado en Ayolas al 100 le diagnosticaron covid-19. También fueron aislados dos profesionales de la salud que tuvieron contacto con el médico contagiado. El funcionario señaló que sin síntomas no hisoparán a los aislados, y además recordó que en abril, cuando una enfermera dio positivo, aislaron a 36 adultos mayores y que después de los 14 días de aislamiento, ninguno presentó síntomas.

Por los cuatro contagios en el Sies, las autoridades decidieron pasar a fase 1 a un sector de la central de emergencias ubicada en San Luis y Moreno. El subdirector, Cristian Bottari, aclaró en declaraciones a Canal 3 que los contagios no afectaron los móviles que están en la calle. "Ya veníamos tomando medidas de protección, pero tuvimos que ampliarlas. Todo el mundo circula con barbijo, pantalla facial, y ampliamos los espacios de separación", señaló Bottari.