Violencia de género: piden jury al fiscal que maltrató a una periodista 

La justicia de Neuquén dio curso a dos pedidos de juicio político contra el fiscal armamentista de Cutral-Có, Santiago Terán, luego de la violencia de género que ejerció durante una entrevista en vivo con una periodista de C5N. El Sindicato de Empleados Judiciales de la provincia afirmó que lo sucedido “no hace más que confirmar (…) el nivel de machismo, violencia y locura expresados por este fiscal” en reiteradas ocasiones denunciadas por el gremio. El caso levantó una ola de repudios y fue presentado como muestra del machismo todavía enquistado en importantes sectores de la Justicia en el país. En tanto, Terán pidió licencia psiquiátrica.

El fiscal neuquino generó un escándalo con sus manifestaciones en una entrevista con la periodista Lucila Trujillo de C5N. Terán propuso que las mujeres se defiendan con armas de fuego para evitar los femicidios. Cuando la periodista le dijo que no estaba de acuerdo, el fiscal le dijo a los gritos: “¡Elegí, sí o no! ¡O matás o te matan! ¡Sé sincera con vos misma, sos muy torito para gritarle a cualquiera, conmigo no te vas a hacer la torita!", entre otras frases denigrantes hacia la periodista.

En una declaración, el sindicato precisó que las actitudes del fiscal van del maltrato a empleadas hasta “pronunciar palabras ofensivas contra las Abuelas de Plaza de Mayo, además de agarrarse a trompadas en la puerta de la fiscalía o reivindicar públicamente la pena de muerte”.

A nivel nacional, la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que la actitud del fiscal neuquino al agredir a la periodista Lucila Trujillo “demuestran la desigualdad de género que hay en la justicia". La funcionaria se manifestó “muy sorprendida” porque el fiscal “mintió cuando habló de las capacitaciones de la Ley Micaela”, en materia de género, que él dijo haber recibido cuando la norma “no existía”, de manera que “no pudo haber tomado ningún curso”.

En este punto, Gómez Alcorta subrayó que es “un momento clave” para producir la reforma judicial. Adelantó que el Ministerio participará “del debate en el Senado” para impulsar la perspectiva de género. Dijo que como muestra del machismo en la justicia “a veces basta un botón, como diría mi abuela”, en referencia a lo hecho por Terán.

Mientras tanto, el fiscal general de Neuquén, José Gerez, presentó un pedido para la formación de un jury de enjuiciamiento para juzgar la conducta del fiscal jefe de Cutra-Có, Santiago Terán. Al mismo tiempo, Gerez se comunicó con la periodista de C5N para “pedirle disculpas” en nombre del Poder Judicial de la provincia.

El fiscal general dijo en la presentación realizada ante la Comisión Especial de Jurado de Enjuiciamiento que la denuncia contra Terán “es por entender que ha incurrido en la causal de mal desempeño en sus funciones”. Puntualizó que el fiscal Terán “ejerció directamente violencia psicológica y violencia institucional contra la periodista Lucila Trujillo”, dado que tuvo un accionar “violento y misógino”. Recordó que, previamente, al ser entrevistado en la radio FM Fuego de Cutral-Có, había afirmado que “las mujeres víctimas de violencia de género deberían armarse para defenderse” de sus agresores.

El fiscal general señaló que “la violencia por mano propia, bajo el pretexto de la legítima defensa, resultan incompatibles con la vigencia de un Estado de Derecho, donde debe primar el imperio de la Ley en todas sus dimensiones y respetarse los procedimientos judiciales y las instituciones encargadas de cumplirla”.

Las manifestaciones de Terán “denotan un absoluto desconocimiento y desprecio de la normativa internacional, nacional y provincial con relación al compromiso del Estado de prevenir, proteger, investigar, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres”.

En forma paralela, en la Legislatura de Neuquén, el diputado de Unión de los Neuquinos en el Frente de Todos, Mariano Mansilla, también presentó un pedido de jury contra Terán. “Recomendar armarse a las mujeres que son víctimas de violencia, además de no ser la solución, es una recomendación absolutamente ilegal que promueve la justicia por mano propia”, argumentó el legislador.

Poco después, por medio de un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia informó sobre la recepción de las dos denuncias y que se decidió “dar intervención al Jurado de Enjuiciamiento previsto en la Ley Provincial 1565. Ambas denuncias ya han sido notificadas, y se ha dado intervención a la Comisión Especial del Jurado de Enjuiciamiento para el análisis de admisibilidad pertinente".

En Neuquén, Terán es definido como “un apologista de la defensa propia”. En sus 30 años de carrera, el fiscal ha intervenido en causas importantes, como el asesinato de Teresa Rodríguez, la empleada doméstica de 25 años, madre de tres hijos, ocurrido el 12 de abril de 1997.

El Sindicato de Empleados Judiciales, en una declaración, recalcó que lo ocurrido con la periodista de C5N confirma “el nivel de machismo, violencia y locura expresados por este fiscal” que “han llegado a un punto donde no solo ridiculiza a su persona sino también deja en evidencia el patriarcado que posee el Tribunal Superior de Justicia”.

El gremio insistió en que “no es novedoso para esta institución ni para la sociedad los actos de este personaje nefasto”. Luego enumera algunos de los episodios protagonizados por el fiscal. En julio de 2019 tuvo una violenta pelea con el conductor de un vehículo a la salida de la Fiscalía. Otro de los hechos sucedió en octubre del año pasado, cuando investigaba la muerte de un niño en medio de un tiroteo.

En esa oportunidad “propició declaraciones en contra de las Abuelas de Plaza de Mayo y solicitó que se aplique la pena de muerte”.

Como medida para terminar con hechos de esa naturaleza, protagonizado por personas al margen de la ley, propició lo siguiente, en forma textual: “El gendarme en la calle con la directiva judicial y la constitución en la mano, en 30 días limpiamos dos pueblos. Entramos a todas las casas, el que sea inocente no tiene por qué negarnos la entrada”.

“Que nos abra la puerta, sin necesidad de allanamiento y el que se niegue te allano y te aseguro que en 30 días te limpié los dos pueblos”, en referencia a Cutral-Có y Plaza Huincul. Por esos dichos, el fiscal general de Neuquén decidió apartarlo de la causa y le abrieron un sumario administrativo.

Además, el gremio denunció en reiteradas ocasiones “hechos de violencia en contra de varias compañeras trabajadoras de la Fiscalía”. Esto derivó en una denuncia por “violencia de género” y otro sumario administrativo. En ese caso, Terán es acusado por haber “agredido y amenazado verbalmente a varias compañeras con gritos que fueron escuchados hasta en un primer piso” cuando habían sido realizados en una sala de audiencias de la planta baja.