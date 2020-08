Sin razones sanitarias

Sanatorios privados de Santa Fe y Rosario siguen pidiendo el hisopado obligatorio por covid-19 a personas gestantes con fecha probable de parto próxima, pese a que el Ministerio de Salud de Santa Fe aclaró que no está indicado en ningún protocolo sanitario. Al requisito se suma que la persona elegida por la parturienta para acompañar también debe realizarse el estudio, lo que suma entre 6.000 y 16.000 pesos según los valores que se están manejando (6.000 a 8.000 por análisis, sin cobertura de obra social). Doulas de la ciudad de Santa Fe recibió consultas de mujeres a quienes le pidieron ese requisito en sanatorios de la capital provincial.

"Recién ahora Iapos empezó a reconocer la práctica, pero cuestionan por qué se la están pidiendo a mujeres que no tienen síntomas", explicó Celina Gallo, de Doulas de Santa Fe. En otro sanatorio de esa ciudad "no piden el hisopado pero por la pandemia no las dejan parir acompañadas, esto también es claramente una vulneración de derechos porque la ley de parto respetado adhiere a que la mujer puede estar acompañada con una persona de su elección, antes, durante y después del parto". Esta restricción también ocurrió en hospitales públicos, pero fue subsanada, ya que está expresamente estipulado por el Ministerio de Salud nacional y de Santa Fe.

Tal como publicó reiteradamente Rosario/12 desde que se declaró la pandemia, en marzo pasado, tanto la negativa del acompañamiento como el pedido de hisopado son violatorios de los derechos de las personas gestantes estipulados en la ley nacional 25.925, que su artículo 2 inciso f estipula que toda mujer, en relación con el embarazo, tiene derecho "a no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación" y también en el inciso g establece que puede "estar acompañada, por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y postparto". Entre las instituciones señaladas se encuentran los sanatorios de la Mujer y el Británico de Rosario y el San Gerónimo de Santa Fe.

Las organizaciones de mujeres exigieron al Ministerio de Salud de Santa Fe "que se emitan las comunicaciones y sanciones, si corresponden, necesarias para terminar con esta situación abusiva y violatoria de la legislación vigente"

Por otro lado, como se pide el hisopado una semana antes de la fecha probable de parto, allí hay otra vulneración que señalan desde Doulas. "Le están poniendo un plazo a ese embarazo, una fecha de vencimiento", indicó Gallo, quien subrayó una vez más que "el Ministerio de Salud no indica" la práctica a menos que haya síntomas para evaluar como caso sospechoso.

Los sanatorios comunican el requisito muy poco tiempo antes del parto, lo que implica para quienes están por parir una doble vulnerabilidad: cambiar de obstetra o institución o negarse a hacerlo, en un momento muy inoportuno. "Presentamos notas en diferentes organismos estatales. El primero que la respondió fue la Defensoría del Pueblo, estuvimos reunidas con distintas autoridades, como la concejala Laura Mondino, de la ciudad de Santa Fe, funcionarios del área de derechos humanos de la ciudad de Santa Fe y la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Lucila Puyol", contó Gallo sobre las gestiones realizadas para poner en evidencia la vulneración que están sufriendo las embarazadas en instituciones de esa ciudad, como así también de Rosario, donde las concejalas Marina Magnani y Fernanda Gigliani repudiaron la exigencia y la calificaron como un "abuso".

En las gestiones realizadas por Doulas de Santa Fe y Rosario, el Colectivo Autoconvocado Mujeres en Tribu, el Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO) Rosario, Latiendo Juntos y Membyra, junto a otras 50 organizaciones de todo el país, exigieron a las autoridades provinciales "que se emitan las comunicaciones y sanciones, si corresponden, necesarias para terminar con esta situación abusiva y violatoria de la legislación vigente".