Coronavirus en Brasil: El país de Bolsonaro ya suma más de 100 mil muertos

Brasil superó este sábado las 100 mil muertes por coronavirus. Con más de 3 millones de personas contagiadas, es el segundo país del mundo con más casos.



De acuerdo a datos difundidos por las Secretarías regionales de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 905 muertes y el total de fallecidos ascendió a 100.447 personas. En tanto que el número de contagios diario fue 49.970, por lo que el país alcanzó los 3.012.412 infectados.

El jueves el presidente Jair Bolsonaro aseguró tener la “conciencia tranquila" por haber “hecho lo posible e imposible para salvar vidas" y acusó a los gobernadores de informar cifras mayores a las reales. Además, alegó que los médicos no realizan las autopsias correspondientes y reportan Covid-19 como causa de muerte sin tener un verdadero diagnóstico.

A cinco meses del primer caso confirmado, las dramáticas cifras de Brasil representan el 7,2% de los fallecimientos en el mundo por la pandemia y el 6,5% en la tabla de contagios.

De acuerdo con los datos oficiales, la tasa de mortalidad de la enfermedad en el país es de 47,4 por cada 100.000 habitantes.

Solamente en San Pablo se concentran más de 600.000 positivos y casi 25.000 muertes. Este viernes las autoridades del distrito decidieron postergar la reapertura de las escuelas un mes más, hasta el 7 de octubre.

Los mayores índices de contagios y muertes por Covid se registran en cinco Estados: Río Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais y Río Grande do Norte.

Desde el inicio de la pandemia, Bolsonaro subestimó las políticas sanitarias, recomendó el uso médico de la cloroquina y tuvo conflictos políticos internos que llevaron a la renuncia de dos ministros de salud en pocos días. El mandatario, que estuvo tres semanas infectado de Covid-19, repite desde el inicio de la pandemia que está “sobredimensionada” y frente al aumento exponencial de los casos aseguró que él “no hacía milagros”.