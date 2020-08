La sociedad acompaña con su propio esfuerzo

En una entrevista conjunta, la ministra de Salud provincial Sonia Martorano y el secretario de Salud de la Municipalidad, Leonardo Caruana subrayaron lo "hecho hasta ahora" en materia de prevención y atención de la pandemia de covid-19, destacaron que el nivel de ocupación de camas críticas con esta patología está por debajo del 10 por ciento en el sector público y el privado de la provincia, adelantaron que el aumento de casos "seguramente" lleve a instaurar en el futuro nuevas restricciones y si bien no desestimaron los análisis matemáticos realizados, por ejemplo, por el investigador del Conicet, Ernesto Kofman --quien plantea un escenario de 1000 muertos en Rosario, con una eventual saturación del sistema de salud--, consideraron que se trata de una "estimación" y que el trabajo diario de las autoridades sanitarias en el territorio es impedir que se concreten esas situaciones. Como ejemplo: en marzo, el Ministerio de Salud de la Nación había estimado 253.000 casos en el país, y un 8,5 del total de casos en la provincia de Santa Fe, pero con 2047 contagios confirmados hasta ayer, la proporción en la provincia es muchísimo menor. También subrayaron que la tasa de mortalidad en la ciudad es baja, del 0,6%. "Nos sentimos acompañados, es una sociedad a la altura de lo que está viviendo, es un ejemplo para otros lugares donde se ven cosas increíbles", consideró Martorano mientras Caruana subrayó que "el bien común y la salud pública no pueden someterse a que por el beneficio de algún sector se ponga en riesgo la vida de los otros".

--El informe del Dr. Ernesto Kofman, investigador del Conicet sobre las proyecciones a futuro de covid 19 en un tramo habla del riesgo de un eventual crecimiento de la curva de contagios --que hoy la considera con buenos valores-- que podría llegar inclusive a llevar al limite al sistema de salud.?

SM --Se trata de un escenario matemático/ supuesto, hipotético. Son útiles para nutrirse a la hora de llegar al escenario real, cuando estás en el territorio y conocés a la gente, desarrollás las acciones y sobre todo el sistema de salud que tenés. Los tenemos presentes, de hecho trabajamos sobre el escenario inicial que proyectó en marzo Nación de 253 mil casos en el país y de esos, un 8,5% para Santa Fe, y a partir de eso nos pusimos a preparar el sistema de salud. Si hacés memoria, en el comienzo había falta de insumos, un menor numero de camas, y además había que preparar los equipos para una enfermedad desconocida, para un virus que después vimos que iba mutando y no había información previa. Esos escenarios hipotéticos sirvieron para ganar tiempo y prepararnos para los que yo llamo "el estrés del sistema" y apuntalar a los equipos que trabajan sin descanso.

LC --Es así, un panorama general sobre las intervenciones y valoraciones predictivas, que si bien tienen una dimensión y valoración que hay que analizar, todas ellas se dan en fenómenos o en contextos sociales, culturales y políticos, donde las respuestas, la capacidad instalada de los servicios, y las intervenciones previas juegan en ese escenario. Porque muchos de esos fenómenos se analizan pensando en la evolución "natural" de la pandemia. Por esa razón, tenemos que decir que hoy no tenemos evidencia certera de picos y de cuando puede llegarse a ese punto. Sí, en cambio, tenemos evidencia certera de un ascenso de número de contagios, pero tampoco sabemos hasta cuándo va a suceder eso, y ese es el desafío más importante.

Estamos viendo rebrotes en otros países, crecimiento en el nuestro, puede haber alargamiento de los tiempos y por esa razón los dos ejes de nuestro trabajo deben continuar siendo el seguimiento de cada uno de los casos en la búsqueda del contagio y de los casos probables para reducir al máximo la diseminación. No es lo mismo tener alrededor de un contagio diez nuevos casos que 50. Por eso el eje fuerte debe seguir siendo la coordinación de esfuerzos de todos los niveles para que la respuesta sea mucho más amplia. Y eso tiene que seguir.

Y por otro lado, seguir evaluando otras medidas que van más allá de lo sanitario y tienen relación con restricciones posibles. Pero eso es una cuestión también muy delicada por las limitaciones que encuentra el Estado en el sostenimiento, ahora que estamos en el día 150 y no en la primera semana de la cuarentena. Vemos que se complica el cumplimiento de las pautas de distanciamiento y en esta etapa, el cuidado es esencialmente una cuestión de conciencia. Por eso apelamos a todos, porque el cuidado y la responsabilidad social es directamente proporcional al esfuerzo sanitario para controlar los brotes. Las dos cosas tienen que estar presentes hoy y crecer para retrasar una medida restrictiva, porque hoy se hace mas difícil su cumplimiento y tiene otras derivaciones como el impacto económico del no funcionamiento de algunas actividades. Pero está claro que el derecho a la salud está por encima en esa tensión que hoy tenemos.

-- El citado informe destaca que el distanciamiento social dio buenos resultados pero advierte que puede ser insuficiente y que cuanto más se tarde en reimplementar restricciones más duras deberían ser...

SM --Llevamos 150 días con cuarentena muy dura al principio y mucho más flexible ahora, no teníamos casi accidentes, no había gente circulando y una bajísima ocupación de camas, pero no se podía sostener indefinidamente el trabajo, el comercio, todo cerrado. Además teníamos buenos indicadores epidemiológicos. A la vez, hay que tener en cuenta factores anímicos y también económicos. En la medida en que se pudo ir avanzando se hizo, pero esto no sabemos como sigue. De ninguna manera hay que descartar una vuelta a las restricciones, pero depende fundamentalmente del comportamiento social. Estamos jugando el primer tiempo, si fuera un partido de fútbol, falta mucho. Lo mas crítico es el recurso humano y estamos muy atentos a eso. Es muy difícil, hay un momento en el que seguramente habrá que restringir, creo que lo va a haber.

LC --Mientras no haya vacuna o tratamientos específicos no hay alternativa diferente a intensificar el cuidado y la conciencia social. El "estado tutelar" también encuentra límites en la vulneración de derechos, y desde ya que hay quienes se aprovechan de determinadas circunstancias. El diálogo de los actores sociales está en juego y aparece la tensión entre los que están mirando por encima el rol del Estado, el derecho a la salud, a cuidar a los más vulnerables, y los que piensan solo en las libertades individuales. Y lo que hay que buscar es una síntesis que nos permita armonizar estas situaciones pero sin dejar de tener presente que el bien común y la salud pública no pueden someterse a que por el beneficio de algún sector se ponga en riesgo la vida de los otros.

--El mismo informe analiza la posibilidad de un número de muertes alto en relación a lo que estamos viendo a esta altura, "un millar" dice el informe.

SM --Vemos que el número va aumentando, el jueves tuvimos tres muertos, pero eran mayores y con comorbilidades. Vamos cruzando datos además del modelo matemático. Trabajamos mucho en el territorio, en los barrios, tratando de adelantarnos y además aprovechando que en la provincia tenemos "la curva" atrasada un mes en relación a Buenos Aires, porque una eventual saturación del sistema de salud en todo el país sería mas complicado. Nosotros podríamos entrar al momento más complicado cuando en AMBA estén saliendo, es una hipótesis posible, pero vamos viendo día a día.

LC --En marzo teníamos escenarios en el país en donde la dimensión en cuanto al numero de muertos, ocupación de camas, y otras variables contemplaban diferentes situaciones en cuanto a la gravedad, pero eso se fue amesetando, y permitió organizar los servicios de salud, yo no tengo elementos para sostener que pueda llegarse aquí a eso, pero sí decir que en esta semana hemos tenido un número elevado de contagios y lo que tenemos que hacer es fortalecer la red, con alerta y notificación oportuna, con un sistema rápido de testeos, para tener intervenciones rápidas en los barrios como lo hemos hecho en estos días en Ludueña y Santa Lucía donde, por ejemplo, no hemos encontrado un 50% de positividad sino el 10%, porque esa intervención rápida nos permiten enlentecer los contagios y es lo que tenemos que mirar, junto a otros indicadores y entrecruzarlos: camas ocupadas, índice de duplicación, impacto en población de adultos mayores y a partir de eso evaluar si la responsabilidad individual es suficiente o vamos a necesitar otras restricciones impuestas por el Estado.

--¿Cuál es el nivel de ocupación de camas críticas al día de hoy?

LC --Con patología covid, en el subsector privado es del 8 al 10% y en el sector público no supera el 7%. La mayor parte de la población afectada siguen siendo adultos jóvenes, el problema es cuando éste contagia al adulto mayor. Tenemos una tasa de mortalidad baja también, es del 0,6% . y eso tampoco es un "fenómeno natural", se explica porque hace cuatros meses vacunamos a los adultos mayores, les llevamos los medicamentos, evitamos la circulación comunitaria y pudimos preparar el sistema. Más que mirar el futuro, dentro de un mes, hay capitalizar lo que se hizo antes y que nos permitió llegar hasta acá y jerarquizar lo que estamos haciendo hoy.

SM --El número es similar, estamos con baja ocupación, tenemos 15 pacientes en terapia intensiva, de los cuales 8 están con respirador, y unos 50 mas internados en sala general. Estamos bien preparados, y más allá de lo que pase --esto es una pandemia-- quiero destacar el trabajo articulado no sólo entre lo publico y lo privado, sino también entre los distintos estamentos. Con Leo nos conocemos hace muchos años y tenemos miradas parecidas, en esto del covid-19 el trabajo ha sido muy coordinado, con el apoyo del Gobernador Omar Perotti, lo mismo del intendente Pablo Javkin, y en general con todos los intendentes, sin distinción de partidos políticos. Además de la sociedad, el periodismo, en la provincia no hay "militantes" anticuarentena o si hay, son irrelevantes. Nos sentimos acompañados, una sociedad a la altura de lo que está viviendo, es un ejemplo para otros lugares donde se ven cosas increíbles. Por eso apostamos sobre todo al "autocuidado", no hay nada más importante, más allá de las medidas que se tomen, que repito seguramente habrá que tomar, hoy es cuidarnos entre todos.