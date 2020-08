El director técnico de Aldosivi comentó en Planeta 947 la decisión de no volver a los entrenamientos el próximo 10 de agosto, ya que gran parte del plantel no se encuentra en Mar del Plata. "De comenzar el lunes, tendríamos muy poco tiempo para acomodarnos a la situación. Entendimos que empezar una semana antes o después no nos va a cambiar tanto”, afirmó.