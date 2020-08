Nunca lo suspendieron

El senador Joaquín Gramajo, junto a su par Rubén Pirola, arrancó la semana pasada pidiendo que la situación que pesa sobre Ponce Asahad y el ex jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, no sea utilizada como “cortina de humo para ocultar situaciones de igual gravedad que implican a los fiscales Adrián Alejandro Spelta y Blanco”, cuya suspensión fue solicitada por el Nuevo Espacio Santafesino (NES), sector político que integran, “sin lograr el acompañamiento necesario de parte de la mayoría de los miembros de la comisión”. Sin embargo, en el documento al que accedió Rosario/12, el legislador acusador, Gramajo, no pidió ningún tipo de sanción para el funcionario de Venado Tuerto.