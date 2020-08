Messi podrá jugar el viernes próximo ante Bayern Múnich

Lionel Messi será tratado de un fuerte golpe en el pie izquierdo que sufrió en el partido frente al Napoli, aunque esa contusión no le impedirá estar presente el próximo viernes ante el Bayern Múnich en Lisboa, por los cuartos de final de la Champions League de Europa.



"Messi tenía el pie hinchado después del golpe de (Kalidou) Koulibaly. Tras el partido, el argentino sentía dolor y tenía inflamada la zona, aunque desde el club apuntaron que sólo se trata de una contusión", reseñó el diario Sport de Barcelona.



En ese marco, el medio agregó que "con un poco de descanso, 'Leo' estará en perfectas condiciones para abordar el desafío de cuartos de final de la Champions ante un Bayern Múnich".



Por su parte, el entrenador Quique Setién quiso tranquilizar a los fanáticos catalanes y dejó en claro que podrá contar con Messi en Lisboa: "Tiene un golpe fuerte, lo he visto bien". "Habrá que tratarlo pero no creo que haya problema para que pueda jugar", afirmó el director técnico.

Messi recibió una fuerte entrada del defensor senagalés Koulibaly en la jugada que originó el penal transformado por el uruguayo Luis Suárez, en el tercer gol de Barcelona ante Napoli de Italia.