¿Dónde pasará la noche el ex fiscal regional?

Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada pedirán hoy la imputación del ex jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, quien es investigado por su presunta vinculación con bandas criminales ligadas al juego clandestino y a Los Monos. Dos tickets de peaje y uno de carga de combustible, más los testimonios de un arrepentido y dos funcionarios públicos constituyen la base de las evidencias que utilizarán los investigadores judiciales para imputar al ex fiscal regional a quien acusan de diseñar y ejecutar “un plan delictivo” para recibir dinero del capitalista de juego ilegal Leonardo Peiti. La audiencia imputativa, en la que se espera que se pida además la prisión preventiva de Serjal, estará presidida por la jueza Eleonora Verón y se realizará hoy a las 14.30 en la Sala 9 del Centro de Justicia Penal de Rosario. La misma podría extenderse por el término de seis horas debido a la cantidad de pruebas que serán ventiladas por el Ministerio Público de la Acusación. "La imputación será muy similar, probablemente con pedido de prisión", aseguró en rueda de prensa el fiscal Luis Schiappa Pietra.

Por ese mismo delito fue imputado con prisión preventiva el martes pasado el fiscal Gustavo Ponce Asahad, acusado de recibir pagos de entre 4 y 5.000 dólares mensuales por parte de Peiti, con el fin de brindarle protección.

Para los investigadores, Ponce y un empleado suyo “con la participación del fiscal regional Patricio Serjal, diseñaron y ejecutaron un plan delictivo cuyo objeto fue recibir dinero del señor Leonardo Peiti” a cambio de protección.

Acogido al régimen de imputado arrepentido, Peiti declaró que se encontró “dos veces” con Serjal, una en un bar del centro de Rosario y otra en un hotel de Recoleta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En julio de 2019 fue baleado el domicilio de Peiti en Servando Bayo al 1000 de Rosario y le dejaron una pintada: “Leo pagá”. Asustado, el capitalista acudió a Ponce porque, dijo, estaba pagando por una protección que no creía no tener. Allí conoció a Serjal, declaró. “Entonces tenemos una charla ahí en un bar. Le pregunté a Patricio cómo era el tema y me dice: ‘Mirá, te aconsejo que no denuncies porque no están dadas las garantías de hoy por hoy denunciar, tratá de seguir dilatándolo y manejate con Gustavo por el tema de la cuota”, relató el arrepentido.

Hasta ahora, los fiscales acusadores no presentaron más evidencia sobre ese encuentro en un bar de Dorrego y Mendoza de esta ciudad, pero sí sobre el segundo señalado por Peiti, ocurrido el 14 de noviembre de 2019 en el hotel “Etoile” de Presidente Roberto Ortiz 1835 de Recoleta.

Según Peiti, se reunieron entre 5 y 10 minutos en el lobby del hotel: “Le pregunté cómo veía el tema de las amenazas y me siguió diciendo que tratara de no denunciar, ‘manejate con Gustavo y fijate si se puede subir la cuota.”

Los investigadores secuestraron dos tickets de peaje del 13 y 14 de noviembre correspondientes al auto oficial que utilizaba el fiscal Regional “que dicen que efectivamente el señor Serjal hizo un viaje a Buenos Aires en esa fecha”. Uno es del acceso norte a Campana del 13 de noviembre -del viaje de ida- y el otro del día siguiente, del regreso en el Corredor Panamericano.

También hallaron un ticket de nafta del auto oficial de las 11.23 del día 14 de una estación de servicios de Figueroa Alcorta al 3000 y “el chofer (del MPA) declaró que lo llevo en numerosas oportunidades al Serjal a ese hotel”, según uno de los pesquisas. Peiti, por su parte, aportó la factura que da cuenta que el 14 de noviembre se alojó en el “Etoile”.

Otro elemento que los fiscales utilizarán para acusar a Serjal son sus visitas al Organismo de Investigaciones (OI) el 16 y 17 de junio de este año, para interiorizarse sobre una investigación que tenía a Peiti como protagonista. El segundo día fue con Ponce Asahad.

Según los investigadores, tras esas visitas, el fiscal Ponce le avisó a Peiti, el 30 de junio, que su teléfono estaba intervenido y le aconsejó que lo cambiara, y el capitalista de juego dejó de usarlo el 1 de julio. Le habrían pedido 100 mil dólares para ayudarlo en ese caso, en el que lo querían presentar como “víctima” de una banda que cometía extorsiones.

El director del OI, Víctor Moloeznik, confirmó los encuentros y declaró: “El 17 de junio fue la única vez desde que soy director que Ponce Asahad vino al Organismo. Serjal tampoco vino nunca a excepción de esas dos veces.” En tanto, una empleada del OI declaró que en esa visita Serjal “hace la apreciación de que Peiti sería una víctima, que colabora por miedo, y no un miembro voluntario de la organización”. Los fiscales le preguntaron si notó algo extraño en esa visita y la mujer respondió: “Lo que me pareció raro (fue) el comentario de Serjal: Peiti era una víctima”.