Lindo día para recordar que lo que nos hace evolucionar como sociedades es la política, y no la plata. El que te diga lo contrario te está diciendo "cuanto menos sepamos mejor, vos seguí comprándote baratijas y creerte que tenés poder".

Si fuera así como te dicen, no existiría la infelicidad ni la muerte por cosas materiales como sucede cada vez más. Los responsables de esto son los fiscales, abogados y jueces que mantienen el pensamiento de que la propiedad privada es lo mas importante, leyes como legítima defensa o libre portación de armas, para que hagas justicia propia sin saber de leyes y ellos laburar menos en búsqueda de soluciones para la construcción social de justicia. Por eso un boludo con plata viola más leyes que un ladrón de teléfonos, pero los medios te dicen que tenés que matar al que roba un celular, y no hagas nada contra los que violan leyes que perjudican a todos, no es casualidad que haya tantos años de democracia, y a su vez tantos golpes de estado, porque el poder debería recaer en lo colectivo por encima de lo individual, eso estaría mas cerca de la palabra justicia. No quiero sonar anti-capitalismo, pero si el capitalismo tuviera mas humanidad se llamaría de otra forma, la cuestión es que la violencia es el arma más preciada del poder, su usuario mejor pago, los medios de comunicación tanto privados como subsidiados, de algo tienen que vivir ¿no? Si no fuera de la desinformación de la gente ¿de qué vivirían?

La actualidad de la política está atrofiada por la imagen, lo material, es más importante que la palabra, con lo que esto implica. Sin palabras seguiríamos sin evolucionar, seríamos como el resto de animales, de los que nos creemos superiores erróneamente. Queda demostrado cuando se opciona por candidatos políticos con campañas caras, donde su imagen es más importante que lo que se debe construir como medio de acciones o palabras para cuestiones sociales como la educación, la salud, la justicia, la economía, etc. La cultura es lo que nos permite seguir evolucionando socialmente y eso se crea con la palabra, mejor dicho con el lenguaje (decir y hacer).

El materialismo se hizo más cultural que la cultura, la naturalización de la propiedad llevo al machismo a ser lo que es hoy por hoy, a que la muerte de un ser humano no valga nada. Cuando la construcción socio-cultural históricamente fue por el valor de la palabra. Si las palabras o el lenguaje no valen, la humanidad no vale nada, y lo único que tendría valor --más bien un precio-- es lo material.

Como consecuencia se compra el poder para la injusticia, y sigue estando todo como esta y cada vez peor. Es indignante ver tanta violencia diaria. No es problema del otro, es de todos como sociedad.

Mariano Marcos Moreno