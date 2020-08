Fotografías de tinte onírico

"A veces solo un segundo", es el título de la muestra de Inés Martínez que este viernes 14 de agosto, a las 19, se inaugura dentro del ciclo de fotografía Tiempo de Exposición. La apertura será en el Instagram @cec_rosario y podrá visitarse en la página web del CEC . "Pienso este trabajo como la unión de 3 de mis pasiones: la fotografía, el vestuario y el río. El agua para mí es todo, hago natación y eso me llevó al río, a comprarme un kayak y a recorrer una minúscula porción de ese maravilloso mundo isleño junto al Paraná. Me acompañan en estos viajes amigas kayakistas, a quienes ofrezco vestuario e invito a jugar entre los árboles. Sus cuerpos se dejan caer sobre la naturaleza e interactúan con ella. Vemos abrazos, susurros y contacto. Confidencia. El vestuario se integra al paisaje, complementándolo, y ambos dialogan entre sí", cuenta Martínez sobre el conjunto de fotografías que se exhibirán.

Y abunda: "De a poco todo empieza a fluir, y el trabajo va mutando hasta llegar a lo que es hoy, a esta especie de relato onírico del cual no sabemos mucho, pero que nos genera interrogantes. Creo que la influencia del cine me hace mostrarlas de esta forma que parece guionada, como si hubiera un historia en lo que va pasando, pero no sé bien qué va pasando, ¡sólo pasa!"

Sobre la serie, asegura que el nombre surge "de una frase de Alicia en el país de las maravillas. Me gusta porque siento que, de alguna manera, estas mujeres cayeron por la madriguera del conejo y llegaron a ese mundo onírico donde rige una lógica diferente, a descifrar, a interpretar. Pienso en la lógica de los sueños, donde un segundo parece una eternidad y viceversa, donde queremos capturar esos momentos mágicos y guardarlos para siempre, pero solemos olvidarlos al despertar".