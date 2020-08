Créditos subsidiados para el pago de salarios

El gobierno lanzó créditos a tasa subsidiada para empresas cuya facturación haya tenido en junio pasado un crecimiento interanual entre 0 y 30 por ciento para afrontar el pago de salarios correspondientes a julio. El préstamo se deposita directamente en la cuenta bancaria del trabajador. Es una medida de auxilio adicional al ATP, pero en este caso en formato de préstamos, con tasas por debajo a las del mercado.

Las empresas con variación positiva de facturación entre 0 y 5 por ciento ya no podrán acceder al ATP y deberán solicitar los nuevos créditos si necesitan ayuda para pagar los salarios de sus trabajadores. Para las empresas que registraron aumentos de facturación entre 5 y 30 por ciento, la nueva línea implica una asistencia que hasta ahora no tenían. En aquellos casos en donde la suba nominal de ventas supera el 30 por ciento, no es posible acceder ni al salario complementario ni a la nueva línea.

Según detalló la AFIP, hay unas 75 mil empresas en condiciones de acceder a los nuevos créditos para el pago de salarios. En esos casos, el organismo notificará a los empleadores beneficiados, que podrán iniciar el trámite para acceder al financiamiento. La solicitud de acceso se inicia en el sitio web de la AFIP y se gestiona ante la entidad bancaria seleccionada. Las empresas tienen tiempo hasta el martes 18 de agosto, inclusive.

Tasas, plazos y monto

En cuanto al costo del financiamiento, la AFIP informó que para aquellas empresas cuya facturación en términos nominales haya tenido una variación interanual de apenas 0 a 10 por ciento, la tasa nominal anual (TNA) es del cero por ciento. Para las firmas que vendieron entre 10 y 20 por ciento más que en junio de 2019, el crédito tiene una TNA del 7,5 por ciento. En tanto, para las empresas que tuvieron variación de entre el 20 y el 30 por ciento, la TNA es del 15 por ciento.

La devolución del crédito contempla un período de gracia de tres meses, de modo que el reembolso se realiza a partir del cuarto mes en doce cuotas mensuales, iguales y consecutivas. El monto máximo al que el empleador puede acceder equivale a la sumatoria del 120 por ciento de un Salario Mínimo Vital y Móvil (16.875 pesos) por cada trabajadora y trabajador que integre la nómina hasta el 31 de mayo. Es decir, puede solicitar hasta 20.250 pesos por trabajador.

Al mismo tiempo, el monto del crédito no podrá superar la sumatoria del salario neto de cada uno de las trabajadoras y trabajadores de la empresa solicitante correspondientes al mes de mayo de 2020. Por ejemplo, una empresa con 10 trabajadoras y trabajadores que cumpla con los criterios de elegibilidad podrá solicitar un máximo de hasta 202.500 pesos.