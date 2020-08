Vuelta a las aulas próxima para Formosa y Catamarca

Luego de la vuelta a clases en la provincia de San Juan el lunes pasado, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, indicó que "estaremos dando un paso similar en la provincia de Formosa”. Este miércoles a las 9 dará una conferencia de prensa virtual en la que, junto al gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfran, inaugurarán una escuela. Se estima que en ese mismo acto también darán inicio a la vuelta a las clases presenciales en esa provincia. En tanto, desde la cartera educativa, confirmaron en diálogo con este diario que el regreso a clases en la provincia de Catamarca está confirmado para el martes próximo.

El titular de la cartera educativa aseguró que Formosa y Catamarca, que registraron muy pocos casos de covid-19 desde el comienzo de la pandemia, podrán volver a las aulas siempre y cuando respeten el protocolo de salud elaborado por Nación. Además, desde el Ministerio adelantaron a este diario que estas dos provincias ya enviaron sus protocolos específicos, tal como lo hicieron desde San Juan antes de emprender el regreso a clases esta semana.

La vuelta a las aulas en Formosa comenzará por las localidades del interior; en Catamarca, en tanto, las clases presenciales comenzarán la semana entrante primero para los alumnos de los últimos años del primario y del secundario. Desde el ministerio aclararon que si bien los alumnos volverán el próximo 18, desde el 3 de agosto asisten a los establecimientos educativos provinciales los equipos docentes, no docentes y directivos, para trabajar en el reacondicionamiento de las escuelas y la capacitación que se necesita para manejar los protocolos sanitarios.



Con respecto a la vuelta a clases en el AMBA, aún no hay novedades y no parece haber una fecha estimada de regreso. "Tenemos incertidumbre para regresar a las aulas, hasta que no haya una reducción de contagios diarios es imposible proyectar un regreso", dijo Trotta ayer al respecto. El ministro también explicó que "antes debería darse el regreso en Córdoba o en Rosario, que tampoco tienen a la vuelta de la esquina el regreso presencial a las aulas".

En San Juan el regreso de más de diez mil alumnos a los establecimientos prendió una luz de esperanza para las demás provincias del país que también mantienen estables los niveles de coronavirus.

Por su parte, el ministro de Educación de La Pampa, Pablo Maccione, aseguró que en la provincia "no se va a apurar el regreso a las clases presenciales" y sostuvo que pese a la pandemia de coronavirus "se pudo sostener el vínculo pedagógico con los alumnos a través de las clases virtuales". "En La Pampa no se va apurar el regreso a clases presenciales. Pese a los problemas que debieron enfrentar las familias durante la pandemia, se pudo sostener el vínculo pedagógico con los alumnos a través de las clases virtuales", indicó el ministro.

Respecto a la vuelta a clases presenciales, Maccione aseguró que se venía trabajando en algunos escenarios "pero la pandemia cambia de un día para el otro la organización que uno tiene". Sin embargo, afirmó que "seguimos avanzando en los protocolos, en la priorización de saberes de acá a fin de año y nos estamos preparando para trabajar en algún escenario de regreso a clases en las aulas".