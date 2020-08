Multiplicarse es la misión imposible

La Intersindical de Mujeres de Rosario lanzó una encuesta que respondieron 500 personas, 452 mujeres cis (que su identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer), 44 varones cis, 3 personas no binarias y una mujer trans, sobre la situación laboral en pandemia. Los datos más destacados es que el 60% vio disminuir sus ingresos en pandemia, y la mayoría incrementó las tareas hogareñas, con especial énfasis en limpieza y acompañamiento en tareas escolares. Por otro lado, el 44% está en situación de teletrabajo (ya sea en empleos formales como informales) y el 38 realizan trabajo presencial. Con respecto al trabajo remoto, las personas encuestadas indicaron que un 63,7% dedica más tiempo que el habitual para desarrollar sus tareas laborales y que en un 76% de los casos éstas se superponen con las tareas de cuidados.

Los resultados de la encuesta son contundentes. "En el caso del teletrabajo, la gran mayoría de las personas que respondieron destina más tiempo que el habitual a las tareas laborales, y estas tareas se superponen con las domésticas y de cuidado. El 81 por ciento afirmó que se vieron alteradas las condiciones de salud física, emocional y psíquica. La enorme mayoría trabaja con elementos propios (no brindados por el empleador). Un 17% no tiene lugar adecuado para trabajar en la casa, el 50% comparte ambientes y recursos. Sin embargo, sólo un 9% solicitó la licencia por cuidados", es el resumen elaborado desde la Intersindical.

De las respuestas, en un 93, 6 % correspondieron a personas que habitan viviendas urbanas. En las respuestas, destaca que el 81,5% de las personas tuvo que proporcionarse los elementos y recursos necesarios para desempeñar el trabajo desde su casa y el 82,5% no cuenta con un espacio exclusivo para ello. "De estos datos es posible advertir que el trabajo remoto, como nueva forma que se ha instalado a raíz de la pandemia de covid-19, conlleva el desdibujamiento de la jornada laboral, a partir de una disponibilidad full time '24 horas', que mediante la alteración del espacio y tiempo de trabajo, encubre e invisibiliza la sobrecarga y la extensión de la jornada laboral", dicen las conclusiones de la Intersindical y subraya que "el trabajo remoto mayoritariamente aumenta la carga laboral y no se compatibiliza con las tareas de cuidados, que en su gran mayoría se superponen y se han visto incrementadas. Además, que impacta en la salud de lxs trabajadorxs de forma negativa, recayendo el costo de esta modalidad sobre ellxs mismxs".

La iniciativa surgió de las reuniones virtuales que realiza la Intersindical, donde recogían una realidad que necesitaba de números. "Queríamos evaluar cuánto se superponían las tareas de cuidado con el trabajo remoto", relató Alejandrina Perren, secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de La Bancaria, quien señaló que a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia que permite que una persona de la familia se tome licencia por cuidados "quizás fueron mujeres quienes decidieron realizar teletrabajo y quienes fueron a trabajar presencialmente fueron los compañeros". Para la dirigente, que esa asignación cultural cambie "es algo a construir".

La Intersindical de Mujeres también recordó que "este contexto ha abonado al impulso, nuevamente, del proyecto de adhesión provincial a la Ley de ART, que sigue, en esta misma perspectiva, el objetivo de aniquilar viejas conquistas del sector de lxs trabajadorxs, y situarlos en un plano de 'libertad individual' y de mayor vulnerabilidad". Las mujeres sindicalistas recordaron que en septiembre de 2019, "casi la totalidad de los gremios santafesinos rechazamos la propuesta, se demostró la inconstitucionalidad flagrante de la norma y el retroceso en términos de derechos laborales que implica". Por eso, rechazaron el intento de la Provincia de adherir a la Ley de ART.

En tanto, "a partir de la experiencia de muchas compañeras" destacaron "la precarización del trabajo en el sector privado, en el que se refieren disminuciones salariales (incluso casos en que no se ha cobrado el salario desde el comienzo de la pandemia), trabajadorxs no registradxs o el cierre mismo de muchas empresas que ha dejado cientos de trabajadorxs sin sustento. A esta grave situación se suma en muchos casos el no respeto a los convenios colectivos de trabajo y las persecuciones a delegadxs".