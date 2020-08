Martín Castro, entrenador de vóleibol de River, fue procesado por abuso sexual de menores

Martín Gabriel Castro, actual entrenador de la Primera División de vóleibol femenino de River Plate, fue procesado por presunto "abuso sexual agravado" tras la denuncia de dos jugadoras menores de edad que dirigió en 2014, cuando era director técnico de Vélez Sarsfield, informaron fuentes judiciales.



La sala I de la Cámara del Crimen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la causa instruida por el fiscal José María Campagnoli, resolvió el procesamiento de Castro sin prisión preventiva "en orden al delito de abuso sexual agravado, todo mediante abuso intimidatorio originado en una relación de poder en virtud de su rol de entrenador deportivo de las damnificadas, por el que deberá responder en calidad de autor", señala lo informado en la causa 11251 de 2020.



River suspendió del cargo a Castro y lo invitó a renunciar, lo que se cumplió en la noche del martes, informó en su cuenta de twitter la entidad de Núñez, mediante un texto que señala lo siguiente: "Hoy, a 40 días de que el protociolo contra la violencia de género se ponga en marcha en River, Castro presentó la renuncia impulsado por el club y ya no es más trabajador de la institución".



"Una vez más se deja en evidencia lo fundamental y urgente que es la incorporación de la perspectiva de género y del funcionamiento de un protocolo para los casos de violencia, como un reclamo colectivo que atraviesa a todas las instituciones deportivas".



El entrenador será llevado a juicio, ya que hay elementos de convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso.



En el mismo sentido se pronunció River Feminista, que mediante otro comunicado indicó que "acompaña a los denunciantes ante la noticia de que Martín Castro, entrenador de voley de River Plate, fue procesado por abuso sexual con el agravante de haber cometido dicho acto de violencia mientras estaba a cargo de, las mismas".

A fines de 2019, dos de las víctimas se presentaron en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra la Mujer (UFEM) del Ministerio Público Fiscal para hacer la denuncia.



Las jugadoras, cuyo nombre se preserva, están muy afectadas y les costó mucho acusar a Castro, ya que cuando los abusos ocurrieron tenían 16 y 18 años, y eran alumnas de este entrenador en Vélez Sársfield.



La causa se instruyó en la fiscalía de Saavedra a cargo de Campagnoli, con número de causa 47622 del 2018, cuando se llevó a cabo una investigación por denuncias y acusaciones contra el DT en redes sociales, aunque en ese momento ninguna de las víctimas quiso instar la acción penal.



Luego de la denuncia en la UFEM, se pidió la indagatoria en mayo de este año. El 1° de julio, el juzgado de instrucción 48 dictó la "falta de mérito" por considerar que no existían pruebas suficientes para seguir el caso.



Sin embargo, se apeló esta medida y se buscaron testimonios y testigos. El 3 de agosto, la sala I revocó la falta de mérito y determinó el procesamiento de Castro por dos hechos.



Ahora, la causa podrá ser elevada a juicio, que aún no tiene fecha confirmada, sin prisión preventiva para el procesado.



Martín Castro dirigió técnicamente en Vélez hasta 2014 inclusive. El entrenador seguía al frente del equipo de División de Honor del vóleibol femenino de River hasta que la Liga Argentina femenina se canceló por la pandemia de coronavirus.



Apoyo a las jugadoras abusadas

Mariángeles Cossar, jugadora de vóleibol de Boca y de Las Panteras, expresó su apoyo a las víctimas de Martín Castro y afirmó que "no van a contar más con la comodidad" de su silencio.



El lema que escribió Cossar, quien forma parte del colectivo Doble Cambio y Deportistas Argentinas a favor del aborto legal y la igualdad de género en el deporte, se replicó entre varias jugadoras.



Macarena Aizaga, quien fue dirigida por Castro en Vélez, también posteó en sus redes sociales: "Que esto siente un precedente. Que se nos estrujen las tripas tanto que no podamos mirar para otro lado cuando una compañera nos cuenta que su entrenador abusó de ella y queramos siempre salir a quemar todo. Que cuando nos enteremos de algo así no necesitemos esperar a que la Justicia lo juzgue para creerlo".



"Que cuando escuchemos rumores nos acerquemos y preguntemos si necesitan ayuda. Que no existan más Martines Castros en ningún lado", escribió Aizaga.



El colectivo Doble Cambio, que nuclea a ex y actuales jugadoras, dirigentas, comunicadoras y personas afines al vóley para pelear por los derechos de las mujeres en el deporte, sacó un comunicado en apoyo a las jugadoras que denunciaron penalmente a Castro.



"Ante el público conocimiento del procesamiento judicial de Martín Gabriel Castro por abuso sexual agravado, acompañamos a las damnificadas en pos de no entorpecer el procedimiento. No se trata de un hecho aislado, vivimos en una sociedad patriarcal donde la opresión hacia las mujeres y la desigualdad se perpetró de manera histórica", manifestó la agrupación.



"Insistimos en la necesaria formación y capacitación constante como herramienta para la prevención e intervención ante las distintas situaciones de violencias por motivos de género, abuso de poder y acciones que ya no pueden seguir naturalizándose en ámbitos deportivos", agregaron desde Doble Cambio, bajo el hashtag #LaRedUne.