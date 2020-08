El candidato de Trump al ataque

Se acerca el momento de las definiciones en la puja por conducir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la situación crece en tensión. El candidato de Donald Trump, el asesor para la región Mauricio Claver-Carone, acusó a la Argentina de querer "secuestrar" la elección por su estrategia a favor de una postergación que cada vez suma más adeptos y, evidentemente, tiene intranquilo al estadounidense. Desde el gobierno argentino, que mantiene la candidatura del secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz para el cargo, no quisieron salir a responder. "Es el que se enoja, pierde", deslizaron. Quien sí lo hizo, en cambio, fue el canciller de Chile, Andrés Allamand, que consideró que las agresivas declaraciones de Claver-Carone confirmaban que no era la persona adecuada para conducir el BID.

"Vemos un esfuerzo minoritario liderado por el gobierno de la Argentina para obstaculizar la elección porque no han podido o no han querido presentar una visión competitiva", sostuvo Claver-Carone. Consideró que "una minoría de países quiere impulsar una táctica obstaculizadora. Cualquier intento de secuestrar una elección a pesar de un reglamento muy claro sería no solo no democrático, sino que los Estados Unidos lo va a enfrentar muy profundamente".



Trump lanzó un candidato para ocupar el BID contrariando la regla no escrita que establece que ese cargo le corresponde a un latinoamericano. Pero, dado el panorama ideológico que hoy prevalece en la región, hubo varios países que salieron a respaldar a Claver-Carone, un representante del ala más derechista del Partido Republicano: Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, el gobierno de facto de Bolivia y Juan Guaidó, a quien Estados Unidos toma como representante de Venezuela. Argentina, que había presentado la postulación de Beliz, tuvo el apoyo de México. Otra candidata es la ex presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla.

Luego de que Trump tomara esa resolución a contramano de la tradición diplomática, se alzaron muchas voces de rechazo. Entre las más elocuentes hubo una declaración de los ex presidentes Juan Manuel Santos, Fernando Henrique Cardoso, Ricardo Lagos, Julio María Sanguinetti y Ernesto Zedillo, que no representan justamente una corriente de pensamiento anti-norteamericana. La decisión de Trump "levanta otro muro en la forma de entender la relación de Estados Unidos con el resto del continente", consideraron.

El pensamiento que prevalece entre los diplomáticos latinoamricanos es que el BID tendrá que jugar un rol importante para la recuperación económica de la región en la pospandemia y que Trump muy probablemente busca colocar un hombre allí para presionar en la pelea que mantiene con China a nivel mundial, de manera de ayudar sólo a los países que se alineen de su lado. La creciente injerencia China en la región es una preocupación para la Casa Blanca. La asamblea del BID que debe elegir al presidente que reemplazará al colombiano Luis Alberto Moreno está convocada para el 12 de septiembre. Claver-Carone ya contaría con los votos suficientes -necesita el 50 por ciento- para ganar pero no para conseguir quórum -el 75 por ciento-.

Pero dado que todas las encuestas están dando perdedor a Trump en las elecciones presidenciales de noviembre, cada vez son más países que consideran que la asamblea del BID debería postergarse. Desde el Partido Demócrata ya hicieron declaraciones contra la postulación de Claver-Carone, e incluso deslizaron la posibilidad de quitarle financiamiento al banco si es él quien decidirá el destino de los recursos. A través de su canciller Josep Borrell, de muy buena relación con Alberto Fernández, la Unión Europea ya hizo saber que se inclina por postergar la elección hasta marzo del año que viene. Lo mismo manifestó Chile y posiblemente se sumen Perú y Canadá. "El BID debe seguir siendo un organismo técnico alejado de controversias políticas, debe cohesionar y no dividir artificialmente a países miembros", declaró ayer el canciller chileno luego de conocidas las declaraciones de Claver-Carone.

Desde el entorno de Alberto Fernández aseguraron que el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se mantiene firme. Fernández lo llamó días atrás, para agradecerle las gestiones que hizo con el fondo BlackRock para acercar posiciones en las negociaciones por la deuda. La duda es si Argentina mantendrá en pie la pulseada con Washington, justo cuando necesita su apoyo en el inicio de las conversaciones con el FMI. "Alberto quedó enojado con Trump por haber lanzado a Claver-Carone y está firme en seguir dando pelea en este tema. Es cierto que ahora vamos a necesitar el respaldo de Estados Unidos, pero lo tomamos como dos cuestiones diferentes", definía un funcionario que participa de esas conversaciones.