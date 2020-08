Dos jóvenes imputados por tentativa de homicidio contra policías

El fiscal penal Gustavo Torres Rubelt imputó a dos hermanos como autores de tentativa de homicidio de un policía. Aseguró que le provocaron hundimiento de cráneo y que además lesionaron a otros dos uniformados en el marco de "un operativo de despeje de un tumultuoso torneo de fútbol" en la zona norte de la ciudad de Salta.

La hermana de los jóvenes señaló que no había un campeonato y que Infantería reprimió a balazos ese día a la gente que se encontraba en el lugar donde hay cuatro canchas y una plaza. La joven detalló que había madres con niños y niñas y miembros de una iglesia evangelista con quienes se encontraba su hija de 11 años para jugar al volley. La mujer aseguró que hay un permanente hostigamiento policial a los jóvenes en el barrio Unión, entre ellos sus hermanos. Afirmó que durante la balacera, muchas personas tiraron piedras a los policías pero los únicos imputados fueron estos dos muchachos.

La referenta de la Asociación de Derechos Humanos "Coca Gallardo", Elena Rivero, contó a Salta/12 que luego de los incidentes del pasado 19 de julio estuvieron junto al abogado Rodrigo Solá en el barrio y que escucharon a los vecinos y vecinas, quienes contradicen la versión policial oficial. También pudieron hablar con los jóvenes ahora detenidos.

Torres Rubelt imputó a Jonathan Mauricio Leonel "Patiño" Abán, y a su hermano, Michael Jeremy Nahuel "Topo" Abán, como coautores del delito de tentativa de homicidio agravado en perjuicio de un sargento ayudante de la Policía de la Provincia y como coautores de lesiones leves agravadas en perjuicio de un cabo y un agente, en concurso real con daños calificados.

El fiscal informó que uno de los policías sufrió hundimiento de cráneo, por lo que debió ser hospitalizado y se pudo constatar que su vida corrió riesgo. Los otros dos fueron lesionados en la cabeza y un brazo. También dijo que se registraron daños en vehículos policiales. La División Homicidios de la Policía de la Provincia identificó a los hermanos Abán "como miembros de un grupo antagónico conocido como Espacio Verde y como quienes estaban al frente de un grupo de alrededor de 15 personas que atacaron a los efectivos policiales". Luego de conocer la acusación en su contra, los jóvenes se abstuvieron de declarar y el fiscal solicitó que se mantenga su detención mientras se completan diversas medidas solicitadas.

"Fuimos al barrio para conocer la versión de la gente, no de la Policía. Lo que nos manifestaron es que la información de la Policía justificando su intervención para frenar un torneo de fútbol era falsa. En el barrio hay cuatro canchas, se habían organizado para jugar al fútbol. Contaron que primero llegaron tres policías que se mantuvieron alejados sin hacer nada, hasta que llegó Infantería y empezaron a disparar. Había mujeres y niños, gente de una iglesia evangélica, que salieron corriendo. Los chicos, habrían tirado piedras, según decían, en defensa frente a la Policía. Lo que relataron es una historia de persecuciones, de maltrato, humillaciones de la Policía a los chicos del barrio y trato despectivo a las mujeres", detalló Rivero.

Indicó que entrevistaron a los detenidos el viernes y que el mayor de ellos perdió un ojo a raíz de un disparo de la Policía a la cara años antes. El joven también le contó que cumplió una pena en prisión porque le plantaron droga en la casa y lo acusaron de vender. "Él dijo que nunca vendió, lo tuvieron preso. Vimos las condiciones en las que viven y son de una miseria absoluta", planteó Rivero. "Los Abán ya vienen de enfrentamientos con la Policía. Dicen que cuando pasa cualquier cosa son a los primeros que apuntan. En entrevista con Jonhatan contó su vida en el barrio, que hace tres años los policías le tiraron un balazo en el ojo, lo dejaron sin ojo. Está lleno de marcas y marcas de perdigones en todo el cuerpo", relató.

Rivero dijo que los vecinos y vecinas manifestaron que hay más jóvenes en el barrio que perdieron un ojo por balas de la Policía. "Tienen mucho miedo, no logramos que se atrevan a hacer la denuncia. Los jóvenes cuentan que consumen drogas o han consumido. La gente tiene miedo y desconfianza hacia todo el mundo. Tienen frutrado todo proyecto de vida. Hablando con las madres, viven agobiadas por los hijos, que consumen, no tienen trabajo y por la Policía, que los hostiga permanentemente".

Una hermana de los jóvenes sostuvo que la Policía allanó tres domicilios familiares el viernes, el de ella, de su abuela y una hermana. Indicó que los efectivos no estaban identificados, que intentaron llevar ropa que no era la que decían que estaban buscando y dijo que no sabe si tenían orden judicial pero le hicieron firmar un acta sin dejarle copia y que por los nervios no vio lo que decía.

"Tenemos que buscar testigos porque a los únicos que les echan la culpa es a ellos dos. A mi hermano más grande ya le habían armado una causa. El más chico, de 21 años, es la primera vez que tiene una causa. Siento como que todo es contra ellos dos", expresó la mujer. Dijo que después del allanamiento la seguía un auto sin patente cuando se fue al trabajo y que estas acciones persecutorias continúan incluso cuando va a un comedor comunitario. "No sé qué es lo que quieren. Me están hostigando, me siguen para todos lados. Cada media hora pasa un móvil por mi casa y baja la velocidad", contó.

"Ese día los jóvenes estaban jugando a la pelota, no había un campeonato como decían. La Policía vino directamente y empezó a hacer tiros. Alrededor de las 17. Mi hija de 11 años estaba en la cancha porque iban a jugar al voley con el grupo de la iglesia. Yo llegué cuando salí de trabajar. Vi a la Infantería y a la gente tirando piedras. En el altercado había vecinos de los barrios Juan Pablo, 17 de Octubre, Juan Manuel de Rosas, Castañares, Villa Lata. Como una hora deben haber durado los disturbios. Los policías se fueron sin detenidos. No los vi heridos a los policías, eran como 10 de Infantería, tiraban balas de goma y de pintura. Salían corriendo madres con niños, incluso empujando los coches con los bebés", relató. La mujer sostuvo que espera que "la verdad salga a la luz".

Consultada por Salta/12, la Policía declinó hacer comentarios debido a que ya está interviniendo la Fiscalía.



Concientizar sobre la violencia policial

Rivero señaló que es muy difícil que la gente se organice en los barrios donde tiene mucho temor a la fuerza policial. En tiempos de pandemia, desde la Mesa de Derechos Humanos vienen sentando posicionamiento contra la violencia policial y contra el decreto 255 (ya convertido en ley), que consideran sirve para legitimar el accionar policial abusivo. Por ello decidieron elaborar videos para poder llegar con el mensaje concientizador a más gente y también a las autoridades provinciales.

"Hay un miedo instalado por la Policía y eso es peligroso para la democracia en general. Sigue existiendo impunidad para la Policía. Planteamos que debe haber reparación económica si las fuerzas dejan a alguien mutilado, que el Estado se haga cargo por el daño causado", sostuvo Rivero.

Dijo que tiene esperanzas de que el gobernador Gustavo Sáenz tenga al menos un minuto de reflexión respecto a las "iniquidades que está haciendo la Policía". "Ningún protocolo puede estar por encima de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. No estamos en desacuerdo con que la Policía pida los permisos para circular o los DNI para controlar si son pares o impares, pero hasta ahí. No pueden pegar", afirmó Rivero.