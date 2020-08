Se puede denunciar la violencia policial por una web

El Ministerio Público Fiscal inauguró el Sistema de Denuncias Web para víctimas de violencia policial este martes. Estará a cargo de la fiscala de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, quien destacó que esto facilitará el acceso de la ciudadanía a la Justicia. Acompañaron las organizaciones de derechos humanos. Para denunciar se debe acceder al sitio: https://www.denunciasweb.gob.ar/abusopolicial .

"El sistema permitirá denunciar de forma directa apremios, vejaciones y torturas, tiene cuatro pasos que son fáciles. Se les pide un teléfono válido para tomar contacto con personas que son víctimas y damnificadas. Pueden agregar evidencias que pudieran tener. De esta forma, se pondrá en marcha la investigación para determinar si son hechos delictivos y si corresponden a esta Fiscalía. Cuando correspondan a otra Fiscalía se deberá correr traslado", explicó a Salta/12 la fiscala Simesen de Bielke.

La Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo planteó la necesidad de que se habilite también una línea de teléfono para denuncias debido a que en situaciones de emergencia cuando se trata de violencia policial, la gente no tiene respuestas de parte del 911, ya que se trata de la misma fuerza. Además hay lugares en la provincia donde las personas no tienen acceso a internet. Simesen de Bielke dijo que por ahora no tienen contemplado habilitar una línea telefónica, "no tenemos recursos humanos. Siempre se pueden mejorar los canales de denuncia. El sistema de denuncias Web es un gran paso porque las personas antes tenían que ir a las comisarías", sostuvo la fiscala.

La funcionaria contó que el sistema está a prueba desde la semana pasada y que funciona bien, "las denuncias ingresan directo a nuestros teléfonos", explicó. Añadió que esto permitirá "tener acceso fidedigno a lo que esta pasando en tiempo real".

El procurador general Abel Cornejo afirmó que las denuncias y posteriores investigaciones, permitirán combatir los atropellos, torturas, violaciones y vejaciones. Sostuvo que es "repugnante” que esos delitos sean cometidos por funcionarios del Estado.



El Ministerio Público Fiscal espera el tratamiento de la Ley de Creación de Juzgados Contravencionales (con media sanción del Senado) y del proyecto para que la Fiscalía de Derechos Humanos vuelva a denominarse de Causas Policiales y Penitenciarias. Ambas iniciativas se encuentran en la Cámara de Diputados de la Provincia.



Simesen de Bielke destacó la posibilidad de acercar la justicia a la ciudadanía y evitar la revictimización. Aclaró asimismo que si bien el modelo de radicación de denuncias a través de un sitio web se adoptó del existente para denunciar hechos de microtráfico y robos, el Ministerio de Seguridad de la Provincia no tendrá acceso a las denuncias de abuso policial, ya que las personas denunciadas pertenecen a esa cartera.

La fiscala indicó a Salta/12 que aún no tienen información sobre cuantas denuncias contra la Policía hubo este año pero especificó que la nueva unidad de análisis criminal trabaja en la obtención de esos datos.

Simesen de Bielke asumió como titular de la Fiscalía de Derechos Humanos luego de que se apartara al fiscal Gustavo Vilar Rey, tras una auditoría en la que se determinó que no investigaba las denuncias por violencia institucional, como venían denunciando organizaciones de derechos humanos y denunciantes.

La fiscala dijo que esta nueva función forma parte de las ya asumidas hace cinco años por ella y que es un trabajo más que toma con seriedad. Destacó que le pone perspectiva de género a su labor y que en la Fiscalía de Derechos Humanos se ha cambiado a todo el personal, el nuevo equipo está conformado solo por mujeres.

"Trabajamos con situaciones complicadas por los superpoderes otorgados a la Policía", sostuvo la fiscala en referencia a la pandemia y la vigencia de la ley 8191 (ex decreto 255).

"No debemos tener restricciones en el trabajo", opinó la funcionaria sobre el rol que ocupa como mujer en la justicia y que ahora debe investigar a la fuerza policial. "Tratamos de que se haga un trabajo de calidad y tomando con seriedad estos casos. Todo el equipo de trabajo está integrado por mujeres, lo he pedido yo. Considero que tenemos un poco más de empatía al momento de escuchar los relatos de las denuncias. Tratamos de investigar todas las causas con perspectiva de género, que todavía cuesta en las instituciones", aseveró.

Delitos graves

Han surgido varias imputaciones en causas contra policías, pero pocas detenciones. La fiscala explicó que no las pide en casos en el que el código penal establece penas que pueden ser de cumplimiento en suspenso, y cuando no hay entorpecimiento de la investigación judicial.

Planteó que en el caso de Apolinario Saravia sí pidió prisión preventiva para el comisario Walter Mamaní y otros cuatro policías porque en la situación de "libertad primigenia, hubo maniobras que dificultaron el manejo de la investigación". También adelantó que ampliará las imputaciones y dijo que pidió que los policías sigan detenidos. Respecto a las marchas que realizan los familiares de los efectivos para que los liberen, la fiscala expresó "pueden hacer todas las marchas que quieran, hay hechos que son graves, personal policial falseó documentos públicos".

"En un mes y 10 días hemos avanzado bastante, ya hay varias causas con imputaciones formales contra miembros de la fuerza policial, contra un auxiliar fiscal también (Sergio Dantur), consideramos que cometió un hecho ilícito y lo hemos imputado", sostuvo Simesen de Bielke.

Detalló que en estas denuncias contra policías, lo complicado es identificarlos y que en la mayoría de las demandas se pone "personal policial a establecer" ya que no llevan credenciales o la gente no logra verlas. En estos días se han conocido imputaciones y elevaciones a juicio de "causas viejas". La fiscala señaló que el trabajo es arduo porque tiene mucho para leer en causas que quedaron sin trámite en la anterior gestión y que trata de ver qué es lo que está faltando, también dijo que con los años hay datos de contacto de las víctimas que se han perdido.

"Hemos tratado de reorganizar. Establecimos un protocolo de actuación para los auxiliares que trabajan conmigo en el interior y que esto permita agilizar las causas que vienen de otros distritos. En el Norte no hay denuncias en papel (ahora en la pandemia), por eso la urgencia de habilitar las denuncias web para visibilizar lo que está ocurriendo", manifestó.

Denuncia por video llamada

Simesen de Bielke contó que en estos días consiguieron medidas cautelares para una mujer originaria de Tartagal, del Pueblo Tapiete, quien denunció que venía siendo hostigada por la Policía de la comisaría 42. Dijo que había denuncias anteriores de la mujer sobre las que no se había accionado y la fiscala tomó conocimiento del caso por la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Mariana Reyes.

"La mujer indígena denunció que la comunidad había sido víctima de varios allanamientos, personas de la comunidad ya habían sido heridas con balas, la última vez dijo que los policías la amenazaron con que la iban a violar a ella y matar al hermano. Hoy la Policía no se puede acercar a ella", dijo.

La fiscala relató que la dificultad para tomarle una nueva denuncia estando la mujer en Tartagal fue puntapié para las denuncias web. En este caso la denuncia se tomó por videollamada. "La mujer venía denunciando hostigamiento y abuso policial, nadie la escuchó, solicitamos una medida cautelar para que el personal policial no se le acerque. Los policías no están identificados porque cuando hacían esto no usaban insignias", detalló.