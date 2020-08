Denuncian que Tartagal tiene su servicio sanitario al límite

Se generalizan las denuncias de faltante de recursos necesarios en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, ciudad cabecera del departamento San Martín, para atender a los pacientes. Sin embargo, desde el gobierno provincial y el mismo Hospital norteño se negó que haya un colapso y se indicó que, por el contrario, se dispuso una organización que evite el contagio generalizado de personal.

El gerente del Hospital, Juan Ramón López, dijo a Salta/12 que hay un total de 25 integrantes del personal de enfermería en aislamiento (se cuentan a 12 de estas personas infectadas), y 12 que son parte del cuerpo médico, entre los que se encuentran también quienes están de licencia. De los 579 contagios totales de Covid-19 de la provincia, 207 son de Tartagal.

Anoche conoció de 35 contagios de la Covid-19 detectados en el Hogar de Ancianos “Pedro Borghini”, de Tartagal. Los positivos detectados se repartían entre 16 personas que trabajan en el Hogar y 19 adultos mayores alojados en ella. Estas personas fueron trasladadas a la ciudad de Embarcación, mientras que en el Hogar quedaron los alojados y cuidadores que no dieron positivos. En el Hogar hay un total de 49 personas, de las cuales 25 son mayores y 24 son operadores.

Sin embargo, hasta ahora, no hay ninguna confirmación oficial de circulación viral comunitaria en esa ciudad.

Pedidos sin respuestas

“Apoyé el pedido del gerente para pedir más recursos humanos”, dijo la diputada del departamento San Martín, Gladys Paredes. También hace cuatro meses, Cámara de Diputados mediante, la legisladora solicitó un “aparato de rayos digital. Que saca (las imágenes) mucho más rápido y no hay problemas con las placas que son difíciles de conseguir”. Ninguno de los dos pedidos tuvo respuesta aún.

Al ser consultada por la situación de los trabajadores de la salud de Tartagal, afirmó que conoce la situación de un médico que estuvo “nueve días haciendo guardia”, y en pediatría se quedaron sin profesionales, dado que las cuatro personas a cargo del servicio están aisladas.

La legisladora, quien también es médica epidemióloga, recordó que desde hace tres semanas solicita que el Ministerio de Salud de la provincia determine si Tartagal tiene o no transmisión comunitaria. Y apuntó que, pese a todas las sospechas y la cantidad de casos detectados, no se tomaron a tiempo las medidas que se precisaban para evitar la circulación.

Distintas fuentes consultadas por Salta/12 que prefirieron mantener su identidad en reserva indicaron que la situación crítica se recarga en los trabajadores sanitarios. Al parecer la intención es centralizar el recurso humano de Atención Primaria de la Salud (APS) en el Hospital. A ello se sumaría, según indicaron, que están reclutando a enfermeros que todavía tienen su título en trámite.

La hipótesis sobre la centralización del recurso humano se desprende de lo que aconteció ayer en el Centro de Salud de Zanja Honda, comunidad guaraní ubicada a unos siete kilómetros de Tartagal. El cacique de la comunidad, Abel Alanipas, contó a Salta/12 que tuvieron que manifestarse tras ser avisados de que el Centro de Salud iba a ser cerrado. “Es lo único que tenemos para consultar” sobre su salud, dijo el referente. Agregó que si bien están a 7 kilómetros de Tartagal, no hay transporte urbano que los acerque.

La comunidad se enteró de las intenciones del cierre de su salita el lunes, por lo que tras una asamblea decidieron manifestarse en el lugar y enviar una nota a la gerencia del Hospital de Tartagal. Fue así que evitaron el cierre. Explicó que lo hicieron porque “nos iban a dejar sin enfermera, sin agente sanitario, y sin remedios”.

En esa misma salita, además, se atienden miembros de otras comunidades como Cuña Muerta 2, El Bordo, El Aguay y Virgen de la Peña. Por ahora en su comunidad no hay coronavirus, pero Alanipas dijo que en Virgen de la Peña ya hubo algunos positivos.

Denuncian falta de camas

En una denuncia difundida por Radio Nacional Tartagal, una mujer contó las complicaciones que surgieron para que su marido pudiera ser internado. No lo logró, pese a que el hombre de 39 años presentó síntomas de neumonía. En otro video subido a las redes sociales se ve a un hombre al que se le había confirmado el coronavirus sentado fuera del Hospital. Según su relato, hacía una hora esperaba que le designaran donde aislarse. Tenía 58 años y estaba asintomático.

Alanipas, en tanto, contó su experiencia cuando el miércoles pasado se levantó para ir a trabajar y “me agarró un dolor de panza insoportable”. En la salita lo atendieron pero como el dolor persistía, su hermano lo llevó en una moto hasta el Hospital. “No me querían atender y al dolor no lo soportaba más. Estuve una hora y me tuve que tirar al piso porque no aguantaba más”. Lo único que hicieron fue inyectarlo y enviarlo nuevamente a su domicilio.

Para la provincia, hay equipamiento e insumos

Por su parte, el gobierno de la provincia afirmó ayer en un comunicado oficial que “las áreas operativas de Tartagal, Embarcación, Salvador Mazza y General Mosconi (todas del departamento San Martín) cuentan con oxígeno, equipos de protección personal, insumos y recurso humano capacitado para prestar servicios.

El gerente de Tartagal manifestó en ese comunicado que el Hospital “cuenta con oxígeno, equipos de protección personal, 15 respiradores e insumos necesarios”. “Tenemos en el hospital oxígeno central. Además, 40 tubos de 6 y 10 metros cúbicos”.

En cuanto a las demoras en la atención por la guardia Covid-19, la explicación de López es que están "trabajando con pacientes positivos, o bien, contactos estrechos. Entonces mantenemos todo ventilado, se debe higienizar y cumplir con los protocolos de bioseguridad para la atención de los próximos pacientes”.

El gerente general del Hospital San Roque (de Embarcación), Jorge Castellani, explicó que cuentan con equipos de protección personal enviados por el Ministerio y adquiridos por el nosocomio. “El Hospital San Roque cuenta con oxígeno central en la sala de Covid moderado, en el quirófano, y en las salas de adultos y pediatría. Ahora tenemos un proyecto, con expediente, para extender el oxígeno central a la sala Covid leve”, relató.

El profesional destacó el arduo trabajo del área operativa IX, con la situación epidemiológica de Embarcación. “Llevamos 142 días de trabajo, hasta el momento no hemos asistido pacientes positivos con coronavirus en nuestra ciudad. Los que vienen de zonas rojas son aislados, y les realizamos un control minucioso, curaciones, si han sido intervenidos quirúrgicamente en otra ciudad, y así nos cuidamos entre todos”, dijo Castellani.

Salvador Mazza, la ciudad que en la frontera limita con Yacuiba (en Bolivia), también cuenta con un Hospital que, según su gerente general, Rubén Huallpa, tiene la atención garantizada. Huallpa explicó: "en la institución sanitaria tenemos oxígeno para trabajar. Además, estamos viajando a Güemes para equiparnos de más tubos. En total tendremos 10”.

El gerente general del Hospital de General Enrique Mosconi, Cristian Vilte Aramburu, por su parte, expresó que este establecimiento funciona de acuerdo a su capacidad operativa, con consultorios externos y guardia cubierta. Afirmó que también cuenta con tubos de oxígeno para aquellos pacientes que requieran de asistencia respiratoria.