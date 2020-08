Jorge Aleman dictará un ciclo de conversaciones online

El reconocido psicoanalista Jorge Aleman dictará un ciclo de conversaciones por streaming titulado “La época en nosotrxs. Nosotrxs en la época”. Intentando pensar al sujeto en la actual realidad, el intelectual diseñó un ciclo de conversaciones que se propone como un espacio de reflexión y debate sobre el mundo pandémico, a partir de un diálogo con invitados especiales “que permitirán abordar las problemáticas centrales que afrontan los proyectos emancipatorios en el marco histórico del neoliberalismo y la pandemia”. El primer encuentro se realizará el 16 de septiembre y todo lo recaudado por el bono contribución será donado a los comedores sociales de la provincia de Buenos Aires.

El ciclo, dictado por el autor de libros fundamentales como Lacán en la razón posmoderna, Derivas del discurso capitalista y Capitalismo: crimen perfecto o emancipación, entre otros, tendrá una duración de seis encuentros virtuales que se llevarán a cabo los días miércoles a las 19 (hora Argentina), con una frecuencia quincenal, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. La actividad tiene un costo mensual de mil pesos, y todo lo recaudado será donado a los comedores de la Provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Los interesados deberán completar el formulario para la inscripción ingresando a la web https://bit.ly/2XvsSEU .

“La época en nosotrxs. Nosotrxs en la época” es organizado conjuntamente por TECME y la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP). La propuesta busca generar un espacio de reflexión crítica y ejercicio solidario que aporte a la construcción de la igualdad y la soberanía popular. Además, el ciclo de conversaciones cuenta con los avales del Ministerio de Desarrollo de la comunidad de la Provincia de Bs As, la Subsecretaría de Salud Mental de la Provincia de Bs As, la Cátedra libre Ernesto Laclau (FFyL-UBA), entre otros colectivos e instituciones. Para más información contactarse via mail a [email protected] .