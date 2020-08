A la cárcel por estar involucrado en amenazas

Desde Santa Fe

Un ex funcionario del gobierno del Frente Progresista fue detenido ayer en Rafaela en una causa que investiga la persecución y ataques –uno de ellos a balazos- a un kinesiólogo de la ciudad, de 30 años y su familia, para cobrarle una deuda millonaria en dólares vinculada con el juego clandestino. Se trata del ex coordinador de Seguridad del Nodo Rafaela, el abogado Agustín Andereggen, quien operaba como delegado del ex ministro de Seguridad y hoy jefe del bloque de diputados de la UCR, Maximiliano Pullaro, en la zona oeste de la provincia. La estructura política ya no existe porque fue desmantelada por el gobernador Omar Perotti apenas asumió su mandato en diciembre para cumplir una promesa de campaña. Andereggen cayó en un operativo que ordenó el jefe de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de Rafaela, Martín Castellano, y derivó en once allanamientos, el secuestro de vehículos y varios celulares y la detención de nueve personas, entre ellos el ex funcionario socialista.

El fiscal Castellano investiga una trama de persecución al deudor y su entorno, desde el domingo a la madrugada: una entradera al consultorio del kinesiólogo, en Lavalle a 500, en el barrio 30 de Octubre, donde le dejaron pintadas y un mensaje amenazador: “Estás muerto”. El ataque a balazos a la casa de su padre, de 60 años, en Avanthay al 400, en el barrio 9 de Julio, quien primero recibió la visita de un grupo de desconocidos que le exigieron el pago de la deuda de su hijo y horas después, tres disparos en la fachada de la vivienda. El tercer hecho es una supuesta privación ilegal de la libertad de un allegado a la familia, en su propio domicilio, del que se desconocen detalles.

Los medios de Rafaela informaron que la deuda con capitalistas del juego clandestino que el grupo perseguidor exige al kinesiólogo ronda los 200.000 dólares, pero la cifra no fue confirmada por voceros oficiales. Fuentes del Ministerio Público de Acusación dejaron trascender que la causa está calificada como supuestas “amenazas coactivas”, “abuso de armas” y “privación ilegítima de la libertad". El fiscal Castellano ya prepara la audiencia imputativa para informarle a los detenidos los cargos y las pruebas que pesan en su contra.

Otro hecho llamativo es que por orden del fiscal Castellano, los once allanamientos y la detención de los nueves imputados –entre ellos Andereggen- los realizó la Policía Federal (delegación Rafaela) y no la Policía de Santa Fe.

Al cierre, reinaba gran hermetismo sobre la situación procesal del ex funcionario, aunque sí trascendió que asumirá su defensa un conocido penalista de Santa Fe, Néstor Oroño. Andereggen fue detenido en su casa, trasladado a la sede del Ministerio Público de la Acusación en Rafaela y luego –a bordo de un patrullero- lo llevaron a la Alcaidía de la Unidad Regional V, donde quedó alojado.

Debido al secreto de la investigación, se desconoce si habría tenido algún rol en la trama del juego clandestino que investiga el fiscal Castellano y el papel que cumplían los otros ocho presos.

Andereggen asumió como coordinador de Seguridad del Nodo Rafaela en abril de 2018. Lo designó Miguel Lifschitz con el aval del ex ministro Pullaro y ocupó el cargo hasta el final del gobierno socialista, el 10 de diciembre de 2019. “Era el delegado de Pullaro”, lo definió una fuente consultada por Rosario/12 al recordar la enemistad política entre el intendente peronista de Rafaela Luis Castellano y el ex ministro de Seguridad. A partir de ese distanciamiento. Andereggen oficiaba como el “representante" de Pullaro, el que ponía en funciones a efectivos de la policía, entregaba patrulleros, y era la cara visible del gobierno en actos y en la agenda oficial.

La fuente aportó también otro dato para evitar confusiones políticas. El intendente de Rafaela Luis Castellano y el fiscal Martín Castellano coinciden en el apellido pero no son parientes. En las redes sociales hay registros de las relaciones políticas de Andereggen: se lo ve al lado del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti. Otro rafaelino.