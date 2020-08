Alberto Fernández: "Este acuerdo le permitirá a la Argentina acceder entre 6 y 12 meses antes a la vacuna"

El presidente Alberto Fernández confirmó que empezará la producción de una vacuna contra el coronavirus en nuestro país. Tras alcanzar un convenio con la Universidad de Oxford, el laboratorio AstraZeneca será el encargado de fabricar esta dosis que ya se encuentra en fase tres del protocolo médico, según lo reportado por la Organización Mundial de la Salud.

Para el jefe de Estado, la producción de la vacuna es fundamental para la estructura sanitaria de Argentina. "Este acuerdo le permite a la Argentina acceder a la vacuna entre 6 y 12 meses antes que si no hubiésemos accedido al convenio", expuso en conferencia de prensa. Aunque remarco, también, que el riesgo de la covid-19 sigue latente: "El virus está, el riesgo no se ha ido y el problema no ha sido superado".

A continuación, las siete frases más relevantes del anuncio:

"Se producirán entre 150 y 250 millones de vacunas para todo Latinoamérica, excepto Brasil, y estará disponible en el primer semestre del 2021".



"El precio de la vacuna, por convenio de AstraZeneca con la Fundación Slim, va a estar entre 3 y 4 dólares la dosis, lo que permite a todos nuestros países puedan acceder a ella".

"La vacuna es una solución para el futuro no es una solución para el presente, en el que seguimos teniendo los mismo problemas: que el número de contagios y de fallecidos siguen creciendo".

"Este acuerdo le permite a la Argentina acceder a la vacuna entre 6 y 12 meses antes que si no hubiésemos accedido al convenio".



"Lo primero que vamos a requerir son la cantidad de dosis necesarias para la población de riesgo, en principal, a nuestros adultes mayores. Luego, tratar de vacunar a todes".

"Hay una responsabilidad social para frenar el número de contagios y muertes. El virus está, el riesgo no se ha ido y el problema no ha sido superado"



"Es un inmenso desafío para la industria nacional y es un reconocimiento para el sector farmaceútico. El laboratorio está dispuesto a realizar el trámite de transferencia tecnológica para poder empezar a producir cuando se termine con el proceso de investigación" .