La madre de Lucía Pérez: "La mataron por ser mujer y la juzgaron por ser mujer"

Marta Montero, la madre de Lucía Pérez, la joven de 16 años asesinada en Mar del Plata el 8 de octubre de 2016, afirmó que la sentencia del Tribunal Oral 1 de esa ciudad, que en 2018 absolvió a los tres acusados por femicidio y solo los condenó por comercialización de drogas, fue "vergonzosa". Ayer, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal bonaerense anuló el fallo y ordenó que se realice un nuevo debate "con la premura que el caso amerita".

"No por nada, el día de la sentencia se hizo un paro judicial –recordó Montero en diálogo con Sale el Sol, por AM Del Plata –. Me dijeron que el fallo tenía 35 puntos flacos, en los que debería haber habido justicia y los jueces hicieron agua".

El tribunal "parecía juzgar a la víctima –dijo–. La juzgó a Lucía por ser mujer, de la misma manera en que la mataron pr ser mujer". Según Montero, los jueces entendieron que su hija, "con 16 años años, tenía la capacidad y responsabilidad de haber enfrentado a esas personas", dijo en referencia a los imputados Matías Gabriel Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Alberto Maciel. "Lo que ocurrió con presentacion-en-su-contra">el fiscal Terán y la periodista Lucila Trujillo me hizo acordar a estos jueces", agregó.

Montero consideró que los jueces del tribunal "van a ser sancionados: ahora el jury contra Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas camina más que nunca". Aldo Carnevale pidió la jubilación adelantada, informó.

Finalmente, la mujer expresó que la familia quiere que "se haga un nuevo juicio con otro fiscal. No queremos de nuevo al fiscal Daniel Vicente, que es otro misógino, igual que los jueces clasistas, que obedecen órdenes del sistema". Y consideró que el nuevo juicio se realizará en 2021.