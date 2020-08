Djokovic anunció que jugará el US Open

El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, anunció este jueves que viajará a Nueva York para participar en el Abierto de Estados Unidos y en el Masters 1000 de Cincinnati, que se celebrarán a finales de agosto en Flushing Meadows.

"Me alegro de poder confirmar mi participación en Cincinnati y en el US Open este año", indicó Djokovic en su página web. "No fue fácil tomar la decisión, sobre todo teniendo en cuenta todos los obstáculos y retos, pero me alegro de que nuevamente podré competir en una cancha de tenis", expresó el jugador, que llegará el sábado a Nueva York.

El balcánico, que tuvo coronavirus después de participar en el Adria Tour, exhibición que él mismo organizó, aclaró que no será un torneo más, por todo lo que rodeará a los jugadores en la Burbuja que se creará para que se pueda disputar el certamen. "Soy consciente de que esta vez será todo muy diferente debido a numerosos protocolos y medidas de seguridad planeados para la protección de los tenistas y gente de la organización", señaló Djokovic.

En ese sentido, el campeón de 17 títulos de Grand Slam se manifestó dispuesto a adaptarse a las nuevas condiciones y aseguró que se encuentra en buena forma para afrontar la reanudación de la temporada tras la suspensión por la pandemia que empezó en marzo.

"Respeto y valoro a todos quienes han invertido tiempo, esfuerzo y energía para organizar los dos eventos y posibilitar a los tenistas volver a su trabajo y las competiciones", expresó el serbio, que igualmente lamentó que la actual situación no permita que todos los tenistas viajen y compitan en Nueva York. Uno de los ilustres ausentes será el español Rafael Nadal, que ya anunció que no participará del certamen para defender el título que logró el año pasado.

El Masters 1000 de Cincinnati se disputará del 22 al 28 de agosto en el complejo Flushing Meadows, la sede habitual del Abierto de Estados Unidos, que comenzará el 31 de agosto. Ambos torneos se jugarán sin presencia de público.