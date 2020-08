Julieta Venegas: "Hay que expresar lo que estamos viviendo"

“Todos estamos aprendiendo en el proceso mismo de hacer estos shows. Creativamente nos toca encontrar espacios nuevos, tenemos que probar nuevas maneras de conectarnos no sólo por el hecho de que sea un trabajo sino también porque creo que todos necesitamos el intercambio y la comunicación.”, dice Julieta Venegas durante la conferencia de prensa regional vía Zoom en la que anunció el Concierto Íntimo Live Streaming que realizará el sábado 22 de agosto a las 21 para Argentina y el mundo. La presentación incluirá clásicos, algunas de sus canciones menos conocidas, nuevas melodías y temas de otros autores; habrá interacción con el público en tiempo real, abrirá el dúo chileno Yorka y Venegas ejecutará piano, acordeón, cuatro y guitarra.



A lo largo de una carrera de alcance internacional, la cantautora y multiinstrumentista mexicana vendió millones de discos y obtuvo siete Premios Grammy Latino, pero un día decidió abandonar el vértigo de los megaeventos, las giras, los estadios repletos, los estudios de grabación y las lógicas mainstream para reencontrarse con su deseo y esa íntima relación que siempre la unió a la música. “En un momento de mi vida necesité ver a la gente, saber quién iba a mis shows. Cuando vine para Argentina paré completamente porque no tenía ganas de tocar en ningún lado, sólo quería tocar en mi casa. El hecho de reducir los proyectos me permitió volver a lo esencial, que son las canciones”, cuenta Venegas.

Desde 2017 reside en Buenos Aires junto a su hija Simona y el bajo perfil le permitió (en tiempos pre-pandémicos, claro) patear las calles porteñas, viajar en transporte público manteniendo el anonimato, organizar conciertos íntimos para pocas personas y, en definitiva, hacer lo que se le antojara moviéndose a partir de las ganas y el instinto, lejos de las grandes discográficas y vinculada a los modos del trabajo independiente. Fue en medio de ese proceso de búsqueda y redescubrimiento que se encontró con un texto de Santiago Loza y terminó protagonizando en el Teatro Picadero La enamorada, monólogo con canciones bajo dirección de Guillermo Cacace. “Es un espectáculo para lugares pequeños: yo estoy ahí, descalza, contando intimidades, y la historia es tan delicada que demanda esa cercanía. A mí me encantaba escuchar a la gente riendo y luego llorando”, recuerda sobre aquella experiencia, y agrega: “Siento que ese estar ahí con el texto me dejó mucho a la hora de interpretar sola mis canciones, es otra manera de estar en el escenario”.

Con respecto a la pandemia, Venegas señala que esta situación cristalizó las diferencias sociales y reconfiguró el modo de enfrentar la muerte: “Es una época terrible para eso. Perder a alguien siempre es duro, pero ahora ni siquiera podemos abrazar a nuestros afectos; hay una cosa súper fuerte con los miedos y el cuerpo. Lo más importante es enfocarnos en nuestros vínculos porque es lo que nos va a sacar adelante. Estamos viviendo un cambio de paradigma y me gustaría pensar que no sólo es una pausa sino un aprendizaje. Tenemos que reenfocarnos porque el mundo no estaba increíble antes de que empezara todo esto”. Y cuando se le consulta específicamente por el campo cultural, sostiene: “Estoy de acuerdo en que la cultura, al igual que otras áreas, tenga un cuidado como bien esencial. Es una necesidad expresar creativamente lo que estamos viviendo en este momento, y la expresión cultural es parte de lo que nos va a ayudar a salir adelante”.

Además de ser reconocida por su música, Julieta se caracteriza por ser una lectora voraz y una “evangelizadora” de sus gustos literarios: muchas de sus canciones están inspiradas en textos de diversos autores, conduce el podcast Pila de libros junto a Nacho Damiano y en varios momentos de la conferencia hace un paréntesis para recomendar algún descubrimiento reciente en materia literaria. “Leo de todo. Siempre he leído mucho y mi entretenimiento viene de ahí, aunque ahora no tenga más tiempo para leer porque surgen otras obligaciones”, señala y menciona al chileno Raúl Zurita y a la estadounidense Mary Oliver como los poetas con cuyas voces conectó durante la cuarentena.

Al igual que muchos de sus colegas, la artista decidió experimentar con los nuevos formatos que permiten continuar de alguna manera con las actividades artísticas en la virtualidad. “La idea es poder generar el espacio para tener un ida y vuelta con la gente. Por supuesto todos sabemos que no es lo mismo un show en vivo, pero ahorita es lo que podemos hacer y lo vamos a hacer”, dice enérgica. El concierto del 22 de agosto podrá verse desde distintos puntos del globo, pero el formato permitirá conservar la intimidad que Venegas decidió priorizar en las presentaciones de los últimos años. El show será transmitido “desde una sala de conciertos, con varias cámaras y buen Internet”, según detalló la cantante.

Recientemente lanzó el videoclip “Mujeres”, que en sus versos dice: “Pañuelo en mano para nombrar / a cada mujer desaparecida / a cada muerta solitaria / por quien no hicimos nada”. Venegas cuenta que vivir en Argentina fue una gran inspiración porque “aquí las mujeres son muy luchonas y hay un compromiso fuerte en salir a las calles y participar”, pero aclara que la canción está inspirada en el movimiento feminista de su país. “Cuando empezaron a marchar las mujeres en México fue distinta la emoción que sentí porque yo sé lo que es ser una mujer en México. Como mujer y como artista siento que nos toca enfocarnos en encender los corazones de otras mujeres”, expresa, y entre sus lecturas feministas menciona autoras como la argentina Rita Segato, la catalana Guiomar Rovira o la estadounidense Hilary Klein.

En noviembre Julieta cumple 50 años y cuando se le consulta por la edad, dice: “Me entusiasma mucho, me encanta. Para las mujeres pasar los 50 en un mundo patriarcal tiene un significado como de empezar a desaparecer y creo que es lindo ponerme activa para quitar ese estigma. A mí me encanta mi edad; es otra etapa. Me siento muy libre en este momento de mi vida, tanto en lo profesional como en lo afectivo”. Además de leer, escuchar música y compartir tiempo con su hija, Venegas empezó a componer canciones casi como una terapia: “Siento que me conecto con las cosas y las comprendo al escribir sobre ellas en formato canción”. Quizás alguna de esas creaciones salga a la luz en su show que, asegura, “será una experiencia nueva para mí y para el público. Voy a estar sola con los instrumentos y me voy a meter en las casas de la gente. Espero lograr que se emocionen, que sientan cosas con lo que voy a cantar. Yo quiero pensar que aún cuando no nos podemos ver, nos podemos sentir”.

* Julieta Venegas Íntimo Live Streaming podrá verse el sábado 22 de agosto a las 21 (Argentina). Las entradas pueden adquirirse en https://www.julietavenegas.live/ .

Informe: Laura Gómez.