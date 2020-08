Sin fecha de regreso para el fútbol

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, aseguró que "todavía no hay fecha para la vuelta de los torneos" del fútbol argentino pese al regreso de la mayoría de los planteles a los entrenamientos desde el lunes último luego del receso por la pandemia de coronavirus. "No hay fecha todavía, es importante remarcarlo. Lo que hemos establecido fue la vuelta a los entrenamientos y puede verse la foto de todos los planteles entrenando de a pequeños grupos, con distancia. Por ahora viene funcionando bien", manifestó el ministro, que en una rueda de prensa que se llevó a cabo tras una reunión del gabinete de Promoción Federal, el ex presidente de San Lorenzo anticipó que mantendrá un encuentro con su par de Salud, Ginés González García, la semana próxima. "Los planteles, sobre todo los que tiene compromisos internacionales como la Copa Libertadores, tienen que empezar a hacer fútbol", agregó.