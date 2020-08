“La mamadera es un bicho raro”

“¡Cuántos premios!, ¿no?”, se le dice a Julio Vacaflor, y es suficiente para que el conductor de La mamadera, un refugio generacional (Telefé Rosario) –premio Fund TV en la categoría “Artístico y cultural. Productoras pequeñas o medianas”- se manifieste sincero en su sorpresa: “La verdad, no he podido ni contestar los mensajes porque me da pudor. Viste que soy un negro atorrante, pero me avergüenzo. Es algo que ni en el programa pongo. Son muchos los premios, parece una exageración. Me da pudor decir que hemos ganado pila de premios”, comenta a Rosario/12.

La mamadera fue el único premio a un rosarino en la edición 26 del Fund TV –realizada el 5 de agosto de manera virtual-, organismo que preside Beatriz Orlowski, miembro del Consejo Internacional de Cine y Televisión de la Unesco. Y vale destacar que también En Foco (Canal 3) tuvo su nominación en el rubro “Deportivo”.

-Vos te emocionás y está bien, La mamadera es parte de tu historia de vida.

-Es cierto. La mamadera tiene la complicidad de 30 años de haber convivido con todos, con los pibes, los jóvenes y los adultos. La mamadera nunca arrugó y siempre fue así. No es un programa que hago solo, sino que soy quien terminó poniendo la cara. Por eso no hago ni prensa. Sí lo hice cuando empezamos con Alta en el Cielo (lograr la bandera más larga del mundo), algo que sin los medios no habría sido posible. Es decir, un programa como La mamadera pudo hacer posible Alta en el Cielo, junto a los pibes, maestros, abuelos, padres, la gente común. Es muy raro, muy loco. Ya estoy viejo, soy un papelón. Hay cosas sobre las que ya no puedo hablar porque me emociono.

-Son experiencias muy intensas.

-Calculá que yo agarro una cámara, voy a una escuela y me dicen “¡Hola Vaca!”, entro, te abren el espacio, los pibes saltan y gritan, nos reímos, compartimos felicidad y emoción. Con los pibes es una comunicación de igual a igual. Y yo no soy ningún famoso, pero se suman las porteras, directoras, los padres que pasaban por ahí. Cuando hay un reconocimiento así a mí me afloja. Hoy muchos de los pibitos son mamás y papás. ¡Y pensar que hasta fuimos a grabar a la cárcel con los pibes! La mamadera es un bicho raro. Cuando hablo de La mamadera no hablo por mí, es una comunicación entre lo que a uno le gustaría más o menos que forme parte del entorno de tus hijos y de uno. No es lo mejor que hay ni un gran programa, pero es un buen lugar. Me emociona mucho cuando un tipo en un semáforo te mira y te dice “Vaca, gracias”, y se va. No hay autógrafos, nada de eso. O en la cancha, que te canten “La mamadera” tipos que tienen los brazos como una pierna.

Con el acento puesto en el costado educativo, el premio Fund TV es un reconocimiento relevante al programa que conduce Julio Vacaflor. Un logro que no es menor, porque “seguir haciendo La mamadera, sosteniendo un lugar así, es raro y difícil. Por eso, destaco tanto la complicidad con los pibes, maestros, padres, con toda la gente que dice que esto tiene que seguir”.

El equipo de La Mamadera en acción.

En este sentido, vale destacar también el logro del documental Francisco Pascasio Moreno. El Perito en límites, realizado por la Fundación Banco Santa Fe, premiado por Fund TV en la categoría “Documentales unitarios”, reconociendo su “valioso, claro y didáctico aporte”. El trabajo que dirige el sanjuanino Gustavo Muñoz Lorenzo, ha sido producido por las Fundaciones Grupo Petersen (Fundación Banco San Juan, Fundación Banco Santa Fe, Fundación Banco Entre Ríos y Fundación Banco Santa Cruz), y cuenta con protagónicos de Boy Olmi y Leonardo Proverbio.

Dedicado a la figura y obra del naturista y prócer argentino, el audiovisual está dirigido preferencialmente a la tarea didáctica, de implementación escolar. Pero es también una obra precisa en su cometido, disfrutable de manera autónoma. Entre la recreación y el repaso biográfico, El Perito en límites sintetiza mucha información, a partir de una premisa que ratifica: no todos los próceres son militares; Francisco Pascasio Moreno es un claro ejemplo.

Francisco Pascasio Moreno. El Perito en límites puede visualizarse de manera libre y gratuita en el sitio www.peritoenlimites.com . El trabajo forma parte del programa Difusión de Hechos Pilares de Nuestra Nacionalidad de las Fundaciones Grupo Petersen, dedicado a “difundir el pensamiento vivo de las figuras más representativas de la historia cultural nacional”. Además, fue estrenado en 2019 en el marco del Green Film Fest (Festival Internacional de Cine Ambiental en Buenos Aires).