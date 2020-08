"No nos vamos a cansar de pedir justicia"

"¿Quién mató a Trasante?", rezaban los carteles distribuidos en el parque del Centro de Justicia Penal, donde se realizó ayer una concentración --con conexión virtual, por la situación sanitaria--, a un mes del homicidio del ex concejal y pastor evangelista Eduardo Trasante. "Estamos acá para decirles que no vamos a olvidar, ni nos vamos a cansar de pedir justicia. No nos vamos a cansar de preguntar quién mató a Trasante", dijo Juan Monteverde, exconcejal y líder de Ciudad Futura, donde militaba Eduardo.

En las redes sociales del espacio político publicaron que "en la causa judicial que investiga el crimen de Eduardo, quisieron plantar un testigo falso para desviar la investigación e imponer la teoría de un 'ajustes de cuentas', dijo @juanmonteverde".

En su Twitter, Monteverde agregó: "No sólo no se quiere buscar justicia. Están pasando cosas que indican que lo que se busca de verdad es que se cierre la causa, sin investigación, sin costos, sin llegar hasta las últimas consecuencias". Y agregó: "La política tiene que aparecer. Tienen que empezar a dar la cara y empezar a dar explicaciones, a demostrar que no son parte de la banda que armó todo esto, porque sino lo hacen es muy difícil pensar que no son cómplices".

El concejal Pedro "Pitu" Salinas sostuvo que "meter un testigo falso en una causa como ésta, no lo hace cualquier gil. Que hayan hecho esto, intentado desviar y cerrar la causa metiendo un testigo falso, es algo indignante y que da la dimensión de lo oscuro que es todo esto".

Por su parte, la abogada querellante Gabriela Durruty, planteó: "Las desprolijidades que estamos viendo en la causa, que son muy grandes, solo las vamos a poder resolver haciendo este tipo de cosas: denunciando, siendo muchos y muchas, mostrándole a toda la ciudad lo que está pasando".

Trasante fue asesinado el 14 de julio en su casa de San Nicolás al 3600, cuando dos personas llegaron hasta su casa y tras preguntar por él, le dispararon. El ex edil era padre de Jeremías Trasante, una de las víctimas del triple crimen de Villa Moreno, asesinado el 1º de enero de 2012. Además, en febrero de 2014 también fue asesinado su otro hijo, Jairo, de un disparo a la salida de un boliche, en Zeballos y Dorrego.