Condenado por violación, pero en libertad y como intendente

Un tribunal de Catamarca condenó este viernes a seis años de prisión efectiva al intendente de la localidad de Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar, por el delito de abuso sexual contra una adolescente cometido en 2013, pero el hombre seguirá en libertad y ejerciendo su cargo hasta tanto quede firme la sentencia, informaron fuentes judiciales. Luego de tres días de debate realizados por videoconferencia, el veredicto fue dado a conocer al mediodía por el presidente del tribunal de la Cámara Penal de Tercera Nominación, Jorge Rolando Palacios.



El fallo condenó a Aybar, reelecto en 2019 por el frente Juntos por el Cambio, a la pena de seis años de cárcel por el delito de "abuso sexual simple agravado por la guarda". El veredicto coincidió con la pena solicitada por el representante del Ministerio Público Fiscal, Miguel Mauvecin, mientras el abogado querellante había solicitado al tribunal diez años de prisión efectiva para Aybar.



"La pena se efectivizará una vez que se encuentre firme la presente sentencia", indicó el presidente del Tribunal, por lo que Aybar quedará libre y podrá continuar ejerciendo como intendente de Puerta de Corral Quemado hasta que la sentencia quede firme. Sin embargo, "no podrá ausentarse del ámbito provincial sin autorización judicial y deberá abstenerse de tener cualquier tipo de contacto personal con la víctima y su grupo familiar". Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 1 de septiembre.



La victima escuchó el veredicto acompañada de su familia desde el estudio jurídico de su abogado, Sebastián Ibáñez. "Estoy conforme, se hizo justicia. Hace 8 años que viene sufriendo mi hija, pero gracias a Dios se hizo justicia", dijo a la prensa la madre de la víctima, tras conocerse la condena. La mujer afirmó que "hoy se demostró que Aybar es un manipulador y un pedófilo. En Catamarca tenemos buena justicia y agradezco porque se hizo justicia".



En tanto, Ibáñez se mostró conforme con el veredicto, al que calificó como "justo". "Un fallo justo, es lo que había pedido el fiscal. Nosotros pedimos diez años porque consideramos que es un delito gravemente ultrajante, pero igual es una pena que se condice con la gravedad del hecho cometido por Aybar y con el abuso que hizo del poder institucional del municipio", aseguró el letrado. Además, adelantó que si bien la defensa recurrirá el fallo en Casación, "nosotros también responderemos eventualmente".



En tanto, el abogado defensor del intendente, Daniel Ortega, dijo que este viernes "solo se conoció la parte resolutiva del fallo". "El juez dejó la condena de cumplimiento en suspenso hasta tanto adquiera la condición de firme la sentencia, después de que nos den la lectura de los fundamentos, el próximo 1 de septiembre", añadió.



En esta línea, Ortega adelantó: "Vamos analizar los fundamentos y seguramente se interpondrá un recurso de casación, porque estamos convencidos no tan solo de la inocencia que pregona Aybar, sino convencidos de que técnicamente hay una nulidad de la acusación donde a él técnicamente se lo acusa por un hecho y se lo condena por otro por una mutación de fechas", explicó.



Finalmente¸ el letrado indicó que Aybar podrá continuar ejerciendo sus funciones como intendente a pesar de la condena que pesa sobre él. "Él puede seguir ejerciendo como intendente hasta que la justicia determine que la condena quedó firme. Hasta ahora, al no estar firme, sigue pesando sobre él la condición de inocencia", sentencio Ortega.



Según se pudo constatar durante el debate, el hecho por el que fue condenado ocurrió en abril de 2013, cuando Aybar viajó a la capital provincial en una camioneta del municipio de Puerta de Corral Quemado con una adolescente de 15 años y su madre, con la promesa de gestionar una beca para la joven. Mediante una serie de engaños, el intendente logró quedar solo con la adolescente, a quien llevó a un motel de la zona sur de la ciudad, donde abusó de ella.



Aybar, que fue reelecto intendente de Puerta de Corral Quemado por el frente Juntos por el Cambio en los comicios del 27 de octubre de 2019, debía comenzar a ser juzgado el 23 de junio pasado por la Cámara Penal 3, pero un planteo de nulidad de su defensa logró postergar el inicio de las audiencias.



El juicio ya había sido suspendido en otras dos oportunidades, una en octubre de 2018 porque el imputado no pudo ser notificado y otra en 2019 por acción de sus abogados, que consiguieron postergar el debate.



Durante los alegatos frente a la Cámara Penal de Tercera Nominación, militantes de la Asamblea Ni Una Meno" de Mujeres y Disidencias de Catamarca, que llegaron por la mañana para acompañar a víctima, se enfrentaron con cánticos a ciudadanos de la localidad de Puerta de Corral Quemado que respaldaban a Aybar.