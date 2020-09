"Sirenas", el detrás de escena de las mujeres del rock

Sirenas se llama una nueva serie documental de Canal Encuentro, que aborda el protagonismo de las mujeres en el rock nacional a lo largo de las épocas. Podría serlo, pero no es en homenaje al bellísimo tema de una de las más emblemáticas, María Gabriela Epumer, sino por otra razón: "Las sirenas eran seres muy peligrosos, porque su canto era tan bello que hacía que los marineros no pudieran resistirse a su encanto. Se tiraban al mar por esas voces y encontraban la muerte. Linda manera de estigmatizar la voz femenina desde que el mundo es mundo (...). Pero acá estamos: seguimos cantando a través de los siglos".

Ese es el texto que introduce a la serie que comenzó a ser emitida el miércoles y que se desplegará en otros tres capítulos de 28 minutos --pocos y breves para sus objetivos-- con la posibilidad de que esta sea sólo una primera temporada. La idea de llevarla a cabo surgió de una mujer que en este trabajo condensa sus amores: la música, la escritura, el feminismo. Carolina Santos es profesora de Letras, acordeonista y tiene una diplomatura en Género y Movimiento Feminista. Hace cinco años que explora en el tema para un libro que prepara. Además de la ideóloga es la guionista. La dirección corre por cuenta de Pablo Goldberg.



En el capítulo estreno convivieron Mavi Díaz, Hilda Lizarazu y Sofía Viola. En principio hay que aclarar que el recorrido narrativo no es cronológico. En cada emisión estarán presentes artistas de distintas generaciones. Se busca que cada episodio encierre un sentido en sí mismo. "A vos te dimos todo servido", chicanea Díaz a la joven Viola en un encuentro que termina muy bien: las dos entonando la "Estoy tocando fondo", de Viuda e Hijas, vociferando "Fondo monetario interacional". Ser mujer en el mundo del rock es el eje del material, que entreteje anécdotas, explicaciones sobre letras, influencias, reflexiones sobre distintos tópicos, canciones y reuniones con ánimo de celebración. La voz en off de Sofía Trucco va hilando. "Es una serie sobre rock y género. Está atravesada por la reflexión de qué es lo que ocurría en la escena respecto a las artistas mujeres", define Santos, y adelanta que tópicos como la ley de cupo femenino para eventos musicales o la demanda por la legalización del aborto no tardarán en aparecer.

Dos momentos interesantes que grafican cómo eran las cosas en otros tiempos: Díaz comienza recordando que, amén de la respuesta masiva del público, había quienes decían que Viuda e Hijas era "invento de un productor" y que no tocaban en serio. En contraste, cuenta Mavi, a María Gabriela Epumer había que insistirle para que no hiciera un acorde de La con "800 alteraciones". "Siempre hay algo con respecto a la imagen de la mujer: la idea de que si estás en el escenario estás excitando al hombre", dice Lizarazu, quien repasa la historia de Man Ray. "Nunca me presenté como un símbolo sexual mostrando mis partes eróticas para calentar. Cuando no pasa te pueden ver como rara, te pueden agredir, y aunque no les muestres nada te pueden gritar 'puta'. Lo he vivido, en la década del noventa mucho más. Ya más de grande no."

"Nuestras mujeres fueron desmantelando el paradigma de que la estrella de rock era un varón. Me gusta rescatar a las que, en épocas adversas, fueron para adelante con una idea. Tuve que parar la grabación mientras entrevistaba a Cristina Dall cuando me dijo que las Blacanblus fueron una estructura a futuro. Una negra, una lesbiana, una judía y una originaria. Y la gente aplaudía eso", expresa Santos a Página/12.

Carola Kemper, Lula Bertoldi, Andrea Alvarez, María Rosa Yorio, las ex Rouge Adriana Sica, Susy Rapella y Patsy Crawley, las ex Blacanblus Débora Dixon, Dall y Viviana Scaliza, Barbi Recanati, Mariana Bianchini, y Sofía y Clara Trucco, de Fémina, serán las siguientes entrevistadas. "Muchos nos dicen 'no está tal'. No es porque no consideramos que tuvieran que estar. En cuatro capítulos no entran todas. Y algunas no pudieron. Las que están nos parecen maravillosas. Está balanceado: hay historias de las más conocidas y de artistas que a lo mejor no lo son tanto pero tienen una historia que vale la pena contar." Consultada sobre los géneros no binaries en tiempos en que hablar sólo de "mujeres" está en debate, responde que esta tensión queda expuesta en algunos de los testimonios, como el de Recanati, que gestó un sello "para mujeres y chicos y chicas trans".

"La nueva generación se abrazó al feminismo. Rock y género aunaron sus destinos. Y creo que se viene un gran momento", dice Santos. Vaticina una "nueva era dorada del rock" comandada por "la pasión y el talento" de las mujeres músicas.

*Sirenas se emite los miércoles a las 23.30. Puede verse también en el YouTube y Facebook del canal.