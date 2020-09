Rodríguez Larreta dijo que no participará de la marcha anticuarentena

La marcha contra el Gobierno, las medidas que aplica frente a la pandemia de coronavirus y el proyecto de ley de Reforma Judicial que tendrá lugar el lunes expuso nuevamente las fisuras en Juntos por el Cambio. Mientras el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se esforzó por remarcar que la convocatoria no es partidaria y le solicitó a los manifestantes que tengan "responsabilidad", la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, confirmó que asistirá "sin romper ninguna regla".

Rodríguez Larreta volvió a despegarse de la manifestación convocada bajo la consigna "17A en defensa de las instituciones fundamentales de la democracia republicana". El Jefe de Gobierno porteño informó que no asistiría y apeló a la responsabilidad para que "no se pongan juntitos, uno al lado del otro. Es lo que pedimos en todas las manifestaciones", y agregó: "Estamos viviendo una situación particular, que es la pandemia, y necesitamos evitar las situaciones en que la gente se junte, una al lado de la otra: si queremos cuidar el plan de aperturas, tenemos que ser muy responsables".

Tal como lo hizo el viernes, Rodríguez Larreta insistió en que la convocatoria a la marcha no había emanado de Juntos por el Cambio, al igual que lo hizo su vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, quien se expresó en contra de la movilización. "No creo que sea conveniente la marcha del lunes", sentenció Santilli y señaló que "preferiría que no se hiciera".

Por su parte, Bullrich, que asistirá a la manifestación, tampoco atribuyó directamente la convocatoria a Juntos por el Cambio, pero ligó sus motivos a la estructura que conduce, aunque sea en los papeles. "Diría que el 99% de adherentes al PRO sienten que deben estar allí con su bandera, en su auto, cuidándose", aseguró en una entrevista radial en la que ratificó: "El partido no convoca, son marchas ciudadanas, y yo no voy a romperninguna de las medidas que se han dictado por la cuarentena, pero que no sepreocupen, que tengo muy en claro las cosas que hay que cuidar en estemomento en la Argentina".

En tanto, frente al pedido de "responsabilidad" de Rodríguez Larreta ante la manifestación del lunes, Bullrich contraatacó: "Si alguien ha sido responsable en esta cuarentena he sido yo: hace cinco meses que estoy en mi casa, sin reuniones ni cenas, como hacen muchos funcionarios, y hace cinco meses también que no veo a mi familia".

Hacia el interior de la estructura de Juntos por el Cambio, las críticas a las marchas en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio crecen. En ese sentido, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, dijo que no ve "motivos" para participar de la convocatoria. "Yo estoy en desacuerdo con lo que ocurría antes", dijo Posse y argumentó: "Había actividad en las calles, gente sin barbijos, pero ahora veo que hay más consideración social porque a todos nos ha tocado de cerca algún contagio o caso de conocido fallecido".