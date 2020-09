A casi diez años de su último truco público, David Blaine anunció su regreso: el ilusionista anunció que el 31 de agosto presentará Ascension, un espectáculo en el que intentará volar de New Jersey a New York City tomado de un racimo de globos. "Llevó diez años de preparación. No tengamos miedo de llevar la magia a nuevas alturas", tuiteó.